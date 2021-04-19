Ірина Садов’як: «МОЗ активно розробляє галузеві стандарти медичної допомоги»

МОЗ активно розробляє галузеві стандарти медичної допомоги. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як.

«Стандартизація медичної допомоги є одним із найважливіших інструментів забезпечення надання якісних медичних послуг та належної реалізації програми медичних гарантій в Україні. Сьогодні працюють 23 мультидисциплінарні робочі групи з розроблення галузевих стандартів медичної допомоги. Вони адаптовують клінічні настанови, переглядають клінічні протоколи за 25 темами та двома напрямами. Діяльність робочих груп координує МОЗ України, методологічний та інформаційний супровід роботи здійснює відділ стандартизації медичної допомоги Департаменту оцінки медичних технологій Державного підприємства “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України”», – проінформувала заступниця міністра.

Групи створені відповідно до Наказу МОЗ України від 18.08.2020 № 1908 «Про утворення та затвердження персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги».

Ірина Садов’як звернула увагу, що станом на сьогодні діє Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України». Натомість з 2016 року зупинили процес розроблення медико-технологічних документів за Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини (наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751). Саме тому більше ніж 80% документів, розроблених відповідно до Методики, потребують планового перегляду.

Сьогодні МОЗ підтримує та координує поновлення цієї роботи. У 2021 році затвердили протоколи «Гострий середній отит», «Тонзиліти» та стандарти медичної допомоги при «Вірусний гепатит В у дорослих», «Вірусний гепатит В у дітей», «Вірусний гепатит С у дорослих», «Вірусний гепатит С у дітей». Також мультидисциплінарні групи опрацьовують теми клінічного ведення пацієнтів із COVID-19, протоколи лікування постійно оновлюють.

«Паралельно активно працює група по акушерству й гінекології, в її розробці 12 тем, наприклад, ведення вагітності при патологіях, а також при кесаревому розтині. Також працює група по педіатрії і неонатології. Найближчим часом розпочнуть роботу мультидисциплінарні групи за двома важливими напрямами – онкологія та орфанні захворювання», – додала Ірина Садов’як.

МОЗ України