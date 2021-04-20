Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 квітня в Україні зафіксовано 8 940 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 414, медпрацівників – 251). Кількість активних хворих - 421 837 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
462 791
|
отримали 1 дозу, усього
|
462 789
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
451 806
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
7 115
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3 870
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
12 144
|
отримали 1 дозу, усього
|
12 144
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
5 420
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 220
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3 504
Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2042
|
|
367
|
|
12075
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
77 678
|
|
37557
|
|
16815
|
|
23 306
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1961956
|
|
1499752
|
|
40367
|
|
8 996 039
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1961956
|
8940
|
40367
|
367
|
1499752
|
12075
|
м. Київ
|
186231
|
892
|
4257
|
36
|
115857
|
265
|
Вінницька
|
65429
|
211
|
1408
|
17
|
45519
|
568
|
Волинська
|
53900
|
306
|
919
|
10
|
45186
|
426
|
Дніпропетровська
|
112155
|
596
|
2962
|
16
|
85362
|
1445
|
Донецька
|
72868
|
585
|
1536
|
4
|
55475
|
688
|
Житомирська
|
81242
|
123
|
1478
|
20
|
60814
|
975
|
Закарпатська
|
58885
|
133
|
1485
|
9
|
49546
|
302
|
Запорізька
|
90136
|
488
|
1703
|
19
|
71905
|
154
|
Івано-Франківська
|
82741
|
44
|
1903
|
7
|
74496
|
403
|
Київська
|
112782
|
647
|
2107
|
20
|
88645
|
376
|
Кіровоградська
|
16410
|
129
|
577
|
12
|
10144
|
73
|
Луганська
|
21243
|
188
|
640
|
15
|
16865
|
192
|
Львівська
|
123874
|
477
|
3064
|
14
|
90142
|
540
|
Миколаївська
|
59689
|
296
|
1462
|
15
|
47130
|
544
|
Одеська
|
127519
|
691
|
2262
|
17
|
89565
|
509
|
Полтавська
|
66521
|
725
|
1405
|
23
|
54166
|
528
|
Рівненська
|
67222
|
416
|
940
|
12
|
56862
|
434
|
Сумська
|
69067
|
97
|
1011
|
20
|
57079
|
681
|
Тернопільська
|
63398
|
191
|
992
|
8
|
52656
|
286
|
Харківська
|
126865
|
804
|
2441
|
18
|
97508
|
595
|
Херсонська
|
29060
|
104
|
814
|
2
|
23258
|
75
|
Хмельницька
|
78854
|
198
|
1475
|
24
|
61279
|
748
|
Черкаська
|
69638
|
402
|
920
|
14
|
55540
|
460
|
Чернівецька
|
75570
|
178
|
1574
|
2
|
56609
|
407
|
Чернігівська
|
50657
|
19
|
1032
|
13
|
38144
|
401