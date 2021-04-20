Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 квітня в Україні зафіксовано 8 940 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 414, медпрацівників – 251). Кількість активних хворих - 421 837 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 462 791 отримали 1 дозу, усього 462 789 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 451 806 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 7 115 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3 870 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 12 144 отримали 1 дозу, усього 12 144 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 5 420 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3 220 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3 504

Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2042 летальних випадків – 367 одужало (особи) – 12075 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 77 678 методом ПЛР — 37557 методом ІФА — 16815 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 23 306 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1961956 одужало (особи) – 1499752 летальних випадків – 40367 проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України