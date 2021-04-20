20. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 квітня в Україні зафіксовано 8 940 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 414, медпрацівників – 251). Кількість активних хворих - 421 837 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

462 791

отримали 1 дозу, усього

462 789

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

451 806

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7 115

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3 870

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

12 144

отримали 1 дозу, усього

12 144

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

5 420

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 220

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3 504

 

Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2042
  • летальних випадків –

367
  • одужало (особи) –

12075

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

77 678
  • методом ПЛР —

37557
  • методом ІФА —

16815
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

23 306

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1961956
  • одужало (особи) –

1499752
  • летальних випадків –

40367
  • проведено ПЛР-тестувань –

8 996 039

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1961956

8940

40367

367

1499752

12075

м. Київ

186231

892

4257

36

115857

265

Вінницька

65429

211

1408

17

45519

568

Волинська

53900

306

919

10

45186

426

Дніпропетровська

112155

596

2962

16

85362

1445

Донецька

72868

585

1536

4

55475

688

Житомирська

81242

123

1478

20

60814

975

Закарпатська

58885

133

1485

9

49546

302

Запорізька

90136

488

1703

19

71905

154

Івано-Франківська

82741

44

1903

7

74496

403

Київська

112782

647

2107

20

88645

376

Кіровоградська

16410

129

577

12

10144

73

Луганська

21243

188

640

15

16865

192

Львівська

123874

477

3064

14

90142

540

Миколаївська

59689

296

1462

15

47130

544

Одеська

127519

691

2262

17

89565

509

Полтавська

66521

725

1405

23

54166

528

Рівненська

67222

416

940

12

56862

434

Сумська

69067

97

1011

20

57079

681

Тернопільська

63398

191

992

8

52656

286

Харківська

126865

804

2441

18

97508

595

Херсонська

29060

104

814

2

23258

75

Хмельницька

78854

198

1475

24

61279

748

Черкаська

69638

402

920

14

55540

460

Чернівецька

75570

178

1574

2

56609

407

Чернігівська

50657

19

1032

13

38144

401
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