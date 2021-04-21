21. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 12 162 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 326). Кількість активних хворих - 418 850 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

477 833

отримали 1 дозу, усього

477 831

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

457 037

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12 078

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

8 718

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

15 042

отримали 1 дозу, усього

15 042

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

5 231

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 963

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 848

Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4 411
  • летальних випадків –

429
  • одужало (особи) –

14720

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

109 007
  • методом ПЛР —

46746
  • методом ІФА —

17235
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

45 026

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1974118
  • одужало (особи) –

1514472
  • летальних випадків –

40796
  • проведено ПЛР-тестувань –

9042785

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1974118

12162

40796

429

1514472

14720

м. Київ

187196

965

4297

40

116498

641

Вінницька

65756

327

1417

9

45913

394

Волинська

54282

382

926

7

45478

292

Дніпропетровська

112926

771

2996

34

87279

1917

Донецька

73603

735

1566

30

56139

664

Житомирська

81518

276

1498

20

61739

925

Закарпатська

58989

104

1490

5

49881

335

Запорізька

90981

845

1725

22

72251

346

Івано-Франківська

82847

106

1908

5

74775

279

Київська

113663

881

2139

32

89655

1010

Кіровоградська

16536

126

586

9

10208

64

Луганська

21579

336

646

6

16948

83

Львівська

124366

492

3089

25

91530

1388

Миколаївська

60086

397

1476

14

47557

427

Одеська

128288

769

2290

28

90488

923

Полтавська

67060

539

1425

20

54540

374

Рівненська

67838

616

949

9

57381

519

Сумська

69504

437

1023

12

57799

720

Тернопільська

63667

269

993

1

53231

575

Харківська

127803

938

2469

28

98162

654

Херсонська

29231

171

830

16

23419

161

Хмельницька

79571

717

1500

25

62095

816

Черкаська

70260

622

934

14

55914

374

Чернівецька

75772

202

1583

9

57024

415

Чернігівська

50796

139

1041

9

38568

424
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