Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 12 162 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 326). Кількість активних хворих - 418 850 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 477 833 отримали 1 дозу, усього 477 831 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 457 037 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 12 078 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 8 718 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 15 042 отримали 1 дозу, усього 15 042 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 5 231 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4 963 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4 848

Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4 411 летальних випадків – 429 одужало (особи) – 14720 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 109 007 методом ПЛР — 46746 методом ІФА — 17235 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 45 026 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1974118 одужало (особи) – 1514472 летальних випадків – 40796 проведено ПЛР-тестувань – 9042785

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України