Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 12 162 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 326). Кількість активних хворих - 418 850 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|
477 833
|
отримали 1 дозу, усього
|
477 831
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
457 037
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12 078
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
8 718
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
15 042
|
отримали 1 дозу, усього
|
15 042
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
5 231
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 963
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
4 848
Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
4 411
|
|
429
|
|
14720
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
109 007
|
|
46746
|
|
17235
|
|
45 026
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1974118
|
|
1514472
|
|
40796
|
|
9042785
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1974118
|
12162
|
40796
|
429
|
1514472
|
14720
|
м. Київ
|
187196
|
965
|
4297
|
40
|
116498
|
641
|
Вінницька
|
65756
|
327
|
1417
|
9
|
45913
|
394
|
Волинська
|
54282
|
382
|
926
|
7
|
45478
|
292
|
Дніпропетровська
|
112926
|
771
|
2996
|
34
|
87279
|
1917
|
Донецька
|
73603
|
735
|
1566
|
30
|
56139
|
664
|
Житомирська
|
81518
|
276
|
1498
|
20
|
61739
|
925
|
Закарпатська
|
58989
|
104
|
1490
|
5
|
49881
|
335
|
Запорізька
|
90981
|
845
|
1725
|
22
|
72251
|
346
|
Івано-Франківська
|
82847
|
106
|
1908
|
5
|
74775
|
279
|
Київська
|
113663
|
881
|
2139
|
32
|
89655
|
1010
|
Кіровоградська
|
16536
|
126
|
586
|
9
|
10208
|
64
|
Луганська
|
21579
|
336
|
646
|
6
|
16948
|
83
|
Львівська
|
124366
|
492
|
3089
|
25
|
91530
|
1388
|
Миколаївська
|
60086
|
397
|
1476
|
14
|
47557
|
427
|
Одеська
|
128288
|
769
|
2290
|
28
|
90488
|
923
|
Полтавська
|
67060
|
539
|
1425
|
20
|
54540
|
374
|
Рівненська
|
67838
|
616
|
949
|
9
|
57381
|
519
|
Сумська
|
69504
|
437
|
1023
|
12
|
57799
|
720
|
Тернопільська
|
63667
|
269
|
993
|
1
|
53231
|
575
|
Харківська
|
127803
|
938
|
2469
|
28
|
98162
|
654
|
Херсонська
|
29231
|
171
|
830
|
16
|
23419
|
161
|
Хмельницька
|
79571
|
717
|
1500
|
25
|
62095
|
816
|
Черкаська
|
70260
|
622
|
934
|
14
|
55914
|
374
|
Чернівецька
|
75772
|
202
|
1583
|
9
|
57024
|
415
|
Чернігівська
|
50796
|
139
|
1041
|
9
|
38568
|
424