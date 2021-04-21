21. 04. 2021
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Максим Степанов: «МОЗ не дозволить використовувати вакцини нецільовим групам»

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МОЗ не дозволить використовувати вакцини нецільовим групам. На це звернув увагу під час брифінгу очільник відомства Максим Степанов.

«Хочу звернутися до всіх українців. Якщо хтось з вас має інформацію про будь-яке нецільове використання цих  або інших вакцин – одразу телефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Своєю чергою, ми також будемо стежити за всіма без винятку людьми, які будуть вакцинуватися тим чи іншим препаратом», –  наголосив Степанов.

Степанов нагадав, що навколо Pfizer було багато маніпуляцій, а процес отримання вакцини став надто заполітизованим. Саме тому Степанов ініціював і вніс зміни в Наказ до Дорожньої карти вакцинації: заборонено вакцинувати так званими «залишковими дозами» Pfizer лідерів думок, відомих осіб і політиків. Вакцину отримають виключно й тільки мешканці геріатричних закладів, тобто будинків престарілих, персонал цих будинків, а також наші рятувальники та прикордонники.

Очільник МОЗ вкотре зазначив, що за підписаними та проплаченими контрактами лише в першому півріччі 2021 Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин. Натомість сьогодні в розпорядженні є 715 тис. доз препаратів, які надійшли за контрактами, та 117 тис. доз Pfizer за ініціативою COVAX. Це зумовлено загальносвітовою ситуацією –   постачання зриваються у всіх країнах. Є об’єктивні проблеми у заводів-виробників, вони захищають у першу чергу своїх громадян. Попри все, МОЗ очікує на покращення ситуації та виконання плану вакцинації вже до кінця 2021 року.

МОЗ  України 

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