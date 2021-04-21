Максим Степанов: «МОЗ не дозволить використовувати вакцини нецільовим групам»

МОЗ не дозволить використовувати вакцини нецільовим групам. На це звернув увагу під час брифінгу очільник відомства Максим Степанов.

«Хочу звернутися до всіх українців. Якщо хтось з вас має інформацію про будь-яке нецільове використання цих або інших вакцин – одразу телефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Своєю чергою, ми також будемо стежити за всіма без винятку людьми, які будуть вакцинуватися тим чи іншим препаратом», – наголосив Степанов.

Степанов нагадав, що навколо Pfizer було багато маніпуляцій, а процес отримання вакцини став надто заполітизованим. Саме тому Степанов ініціював і вніс зміни в Наказ до Дорожньої карти вакцинації: заборонено вакцинувати так званими «залишковими дозами» Pfizer лідерів думок, відомих осіб і політиків. Вакцину отримають виключно й тільки мешканці геріатричних закладів, тобто будинків престарілих, персонал цих будинків, а також наші рятувальники та прикордонники.

Очільник МОЗ вкотре зазначив, що за підписаними та проплаченими контрактами лише в першому півріччі 2021 Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин. Натомість сьогодні в розпорядженні є 715 тис. доз препаратів, які надійшли за контрактами, та 117 тис. доз Pfizer за ініціативою COVAX. Це зумовлено загальносвітовою ситуацією – постачання зриваються у всіх країнах. Є об’єктивні проблеми у заводів-виробників, вони захищають у першу чергу своїх громадян. Попри все, МОЗ очікує на покращення ситуації та виконання плану вакцинації вже до кінця 2021 року.

МОЗ України