22. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 16 235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 319). Кількість активних хворих 415 784 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

491 877

отримали 1 дозу, усього

491 875

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

460 892

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

17 689

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

13 296

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

14 044

отримали 1 дозу, усього

14 044

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

3 855

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5 611

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 578

 

Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3904

  • летальних випадків –

470

  • одужало (особи) –

18831

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

101 981

  • методом ПЛР —

46516

  • методом ІФА —

17644

  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

37 821

За весь час пандемії в країні:

 

  • захворіло (особи) –

1990353

  • одужало (особи) –

1533303

  • летальних випадків –

41266

  • проведено ПЛР-тестувань –

9089301

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1990353

16235

41266

470

1533303

18831

м. Київ

188869

1673

4341

44

117803

1305

Вінницька

66204

448

1434

17

46639

726

Волинська

54737

455

936

10

45968

490

Дніпропетровська

113902

976

3044

48

89694

2415

Донецька

74450

847

1596

30

56803

664

Житомирська

82062

544

1511

13

62663

924

Закарпатська

59197

208

1492

2

50335

454

Запорізька

91976

995

1749

24

72633

382

Івано-Франківська

83031

184

1914

6

75062

287

Київська

114540

877

2178

39

90789

1134

Кіровоградська

16746

210

594

8

10284

76

Луганська

21883

304

653

7

17153

205

Львівська

125170

804

3116

27

92797

1267

Миколаївська

60535

449

1495

19

47883

326

Одеська

129132

844

2326

36

91444

956

Полтавська

67867

807

1432

7

55612

1072

Рівненська

68401

563

959

10

58028

647

Сумська

70204

700

1042

19

58229

430

Тернопільська

64024

357

1005

12

53792

561

Харківська

129136

1333

2497

28

99335

1173

Херсонська

29568

337

853

23

23673

254

Хмельницька

80441

870

1519

19

63474

1379

Черкаська

70955

695

938

4

56489

575

Чернівецька

76007

235

1590

7

57583

559

Чернігівська

51316

520

1052

11

39138

570
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