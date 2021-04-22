Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 16 235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 319). Кількість активних хворих 415 784 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
491 877
|
отримали 1 дозу, усього
|
491 875
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
460 892
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
17 689
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
13 296
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
14 044
|
отримали 1 дозу, усього
|
14 044
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
3 855
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5 611
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
4 578
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3904
|
|
470
|
|
18831
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
101 981
|
|
46516
|
|
17644
|
|
37 821
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1990353
|
|
1533303
|
|
41266
|
|
9089301
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1990353
|
16235
|
41266
|
470
|
1533303
|
18831
|
м. Київ
|
188869
|
1673
|
4341
|
44
|
117803
|
1305
|
Вінницька
|
66204
|
448
|
1434
|
17
|
46639
|
726
|
Волинська
|
54737
|
455
|
936
|
10
|
45968
|
490
|
Дніпропетровська
|
113902
|
976
|
3044
|
48
|
89694
|
2415
|
Донецька
|
74450
|
847
|
1596
|
30
|
56803
|
664
|
Житомирська
|
82062
|
544
|
1511
|
13
|
62663
|
924
|
Закарпатська
|
59197
|
208
|
1492
|
2
|
50335
|
454
|
Запорізька
|
91976
|
995
|
1749
|
24
|
72633
|
382
|
Івано-Франківська
|
83031
|
184
|
1914
|
6
|
75062
|
287
|
Київська
|
114540
|
877
|
2178
|
39
|
90789
|
1134
|
Кіровоградська
|
16746
|
210
|
594
|
8
|
10284
|
76
|
Луганська
|
21883
|
304
|
653
|
7
|
17153
|
205
|
Львівська
|
125170
|
804
|
3116
|
27
|
92797
|
1267
|
Миколаївська
|
60535
|
449
|
1495
|
19
|
47883
|
326
|
Одеська
|
129132
|
844
|
2326
|
36
|
91444
|
956
|
Полтавська
|
67867
|
807
|
1432
|
7
|
55612
|
1072
|
Рівненська
|
68401
|
563
|
959
|
10
|
58028
|
647
|
Сумська
|
70204
|
700
|
1042
|
19
|
58229
|
430
|
Тернопільська
|
64024
|
357
|
1005
|
12
|
53792
|
561
|
Харківська
|
129136
|
1333
|
2497
|
28
|
99335
|
1173
|
Херсонська
|
29568
|
337
|
853
|
23
|
23673
|
254
|
Хмельницька
|
80441
|
870
|
1519
|
19
|
63474
|
1379
|
Черкаська
|
70955
|
695
|
938
|
4
|
56489
|
575
|
Чернівецька
|
76007
|
235
|
1590
|
7
|
57583
|
559
|
Чернігівська
|
51316
|
520
|
1052
|
11
|
39138
|
570