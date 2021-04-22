Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 16 235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 319). Кількість активних хворих 415 784 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 491 877 отримали 1 дозу, усього 491 875 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 460 892 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 17 689 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 13 296 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 14 044 отримали 1 дозу, усього 14 044 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 3 855 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5 611 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4 578

Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3904 летальних випадків – 470 одужало (особи) – 18831 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 101 981 методом ПЛР — 46516 методом ІФА — 17644 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 37 821 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1990353 одужало (особи) – 1533303 летальних випадків – 41266 проведено ПЛР-тестувань – 9089301

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України