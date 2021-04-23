Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 квітня в Україні зафіксовано 14 277 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 591, медпрацівників – 277). Кількість активних хворих 410 663 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 508 046 отримали 1 дозу, усього 508 044 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 464 982 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 24 740 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 18 324 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 16 169 отримали 1 дозу, усього 16 169 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 4 090 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 7 051 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5 028

Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3728 летальних випадків – 434 одужало (особи) – 18964 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 95 740 методом ПЛР — 41305 методом ІФА — 18360 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36 075 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2004630 одужало (особи) – 1552267 летальних випадків – 41700 проведено ПЛР-тестувань – 9130606