Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 квітня в Україні зафіксовано 14 277 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 591, медпрацівників – 277). Кількість активних хворих 410 663 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
508 046
|
отримали 1 дозу, усього
|
508 044
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
464 982
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
24 740
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
18 324
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
16 169
|
отримали 1 дозу, усього
|
16 169
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
4 090
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
7 051
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5 028
Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3728
|
|
434
|
|
18964
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
95 740
|
|
41305
|
|
18360
|
|
36 075
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2004630
|
|
1552267
|
|
41700
|
|
9130606
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2004630
|
14277
|
41700
|
434
|
1552267
|
18964
|
м. Київ
|
190138
|
1269
|
4386
|
45
|
119101
|
1298
|
Вінницька
|
66463
|
259
|
1440
|
6
|
47412
|
773
|
Волинська
|
55246
|
509
|
944
|
8
|
46264
|
296
|
Дніпропетровська
|
115198
|
1296
|
3090
|
46
|
91150
|
1456
|
Донецька
|
75257
|
807
|
1626
|
30
|
57290
|
487
|
Житомирська
|
82482
|
420
|
1519
|
8
|
63308
|
645
|
Закарпатська
|
59284
|
87
|
1493
|
1
|
50781
|
446
|
Запорізька
|
92815
|
839
|
1777
|
28
|
73424
|
791
|
Івано-Франківська
|
83178
|
147
|
1919
|
5
|
75168
|
106
|
Київська
|
115462
|
922
|
2213
|
35
|
92111
|
1322
|
Кіровоградська
|
16945
|
199
|
597
|
3
|
10379
|
95
|
Луганська
|
22127
|
244
|
669
|
16
|
17393
|
240
|
Львівська
|
126096
|
926
|
3135
|
19
|
94544
|
1747
|
Миколаївська
|
60918
|
383
|
1514
|
19
|
48513
|
630
|
Одеська
|
129790
|
658
|
2371
|
45
|
92580
|
1136
|
Полтавська
|
68488
|
621
|
1448
|
16
|
57539
|
1927
|
Рівненська
|
68939
|
538
|
967
|
8
|
58607
|
579
|
Сумська
|
70586
|
382
|
1054
|
12
|
59134
|
905
|
Тернопільська
|
64396
|
372
|
1011
|
6
|
54389
|
597
|
Харківська
|
130273
|
1137
|
2528
|
31
|
100490
|
1155
|
Херсонська
|
29855
|
287
|
865
|
12
|
23851
|
178
|
Хмельницька
|
81081
|
640
|
1526
|
7
|
64216
|
742
|
Черкаська
|
71653
|
698
|
945
|
7
|
56900
|
411
|
Чернівецька
|
76257
|
250
|
1601
|
11
|
58257
|
674
|
Чернігівська
|
51703
|
387
|
1062
|
10
|
39466
|
328