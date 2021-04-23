23. 04. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.04.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 квітня в Україні зафіксовано 14 277 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 591, медпрацівників – 277). Кількість активних хворих 410 663 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

508 046

отримали 1 дозу, усього

508 044

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

464 982

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

24 740

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

18 324

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

16 169

отримали 1 дозу, усього

16 169

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

4 090

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7 051

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5 028

 

Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3728
  • летальних випадків –

434
  • одужало (особи) –

18964

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

95 740
  • методом ПЛР —

41305
  • методом ІФА —

18360
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36 075

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2004630
  • одужало (особи) –

1552267
  • летальних випадків –

41700
  • проведено ПЛР-тестувань –

9130606

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2004630

14277

41700

434

1552267

18964

м. Київ

190138

1269

4386

45

119101

1298

Вінницька

66463

259

1440

6

47412

773

Волинська

55246

509

944

8

46264

296

Дніпропетровська

115198

1296

3090

46

91150

1456

Донецька

75257

807

1626

30

57290

487

Житомирська

82482

420

1519

8

63308

645

Закарпатська

59284

87

1493

1

50781

446

Запорізька

92815

839

1777

28

73424

791

Івано-Франківська

83178

147

1919

5

75168

106

Київська

115462

922

2213

35

92111

1322

Кіровоградська

16945

199

597

3

10379

95

Луганська

22127

244

669

16

17393

240

Львівська

126096

926

3135

19

94544

1747

Миколаївська

60918

383

1514

19

48513

630

Одеська

129790

658

2371

45

92580

1136

Полтавська

68488

621

1448

16

57539

1927

Рівненська

68939

538

967

8

58607

579

Сумська

70586

382

1054

12

59134

905

Тернопільська

64396

372

1011

6

54389

597

Харківська

130273

1137

2528

31

100490

1155

Херсонська

29855

287

865

12

23851

178

Хмельницька

81081

640

1526

7

64216

742

Черкаська

71653

698

945

7

56900

411

Чернівецька

76257

250

1601

11

58257

674

Чернігівська

51703

387

1062

10

39466

328
 
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    