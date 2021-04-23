Україна отримала другу партію вакцин від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX

Сьогодні Україна отримала другу партію вакцин проти COVID-19 в рамках COVAX, глобальної ініціативи задля забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн.

ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ доставили 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея.

Цю партію використають для вакцинації пріоритетних груп та людей віком 65+.

Усі вакцини в рамках ініціативи COVAX Україна отримує безоплатно.

Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців.

Від імені COVAX ЮНІСЕФ постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

'Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих,' - підкреслює Лотта Сильвандер, Голова ЮНІСЕФ в Україні

Поки світ бореться з COVID-19, вакцини лишаються найбільшою надією, щоб зупинити цю пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати Уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 та проведенні кампанії з вакцинації.

«Україна взяла на себе амбітні цілі по охопленню щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається», - зазначив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.

В рамках COVAX, ЮНІСЕФ та ВООЗ працюють над тим, щоб доставити більше вакцин для жителів України спільно з урядами США, ЄС, Великої Британії, USAID та Світовим Банком та іншими донорами.

Уряди, приватні установи, організації ООН, міжнародні організації надають допомогу Україні. Україна — серед 92 країн світу, які отримують вакцини проти COVID-19 в рамках COVAX. Всесвітня організація охорони здоров’я вдячна за таку глобальну підтримку.'- підкреслює Гійом Сімонян, Керівник Програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я, Бюро ВООЗ в Україні

Важливо, щоб медичні працівники продовжували вакцинацію проти COVID-19 із дотриманням правил безпеки та вакцинували людей якомога швидше. А також всім необхідно працювати над тим, щоб люди були впевнені у вакцинах, які рятують життя.

Людям потрібно продовжувати носити маски, регулярно мити руки та дотримуватись фізичної дистанції, щоб обмежити поширення COVID-19.

Минулого тижня в рамках ініціативи COVAX ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 000 доз вакцини Pfizer.

COVAX — це глобальна ініціатива, щоби пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їх рівномірний розподіл у всьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Партнерами механізму, що роблять досягнення можливими, виступають організації громадянського суспільства, виробники вакцин, уряди США, Європейського Союзу, Канади,Великобританії, Німеччини, Світовий банк та інші.

МОЗ України