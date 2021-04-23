23. 04. 2021
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МОЗ уклав угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії Covid-19 з міжнародною організацією ПРООН

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МОЗ уклав угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії Covid-19 з міжнародною організацією ПРООН. Загальна сума договору – майже 25 мільйонів гривень. Детально про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Вона повідомила, що кошти будуть спрямовані за чотирма напрямами. Зокрема:

  • запуск ІТ-рішення для відстеження контактних хворих на коронавірус;
  • удосконалення аналітичного модуля з операційного прогнозування поширення коронавірусної хвороби;
  • розроблення навчальних матеріалів для медичних працівників для належного управління відходами, що утворюються внаслідок лікування хворих на COVID-19;
  • допомога громадам в інформуванні найнезахищеніших верств населення стосовно боротьби з коронавірусною хворобою.

Дія цього договору передбачена до 2024 року.

МОЗ  Украъни 

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