МОЗ уклав угоду про надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії Covid-19 з міжнародною організацією ПРООН. Загальна сума договору – майже 25 мільйонів гривень. Детально про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Вона повідомила, що кошти будуть спрямовані за чотирма напрямами. Зокрема:

запуск ІТ-рішення для відстеження контактних хворих на коронавірус;

удосконалення аналітичного модуля з операційного прогнозування поширення коронавірусної хвороби;

розроблення навчальних матеріалів для медичних працівників для належного управління відходами, що утворюються внаслідок лікування хворих на COVID-19;

допомога громадам в інформуванні найнезахищеніших верств населення стосовно боротьби з коронавірусною хворобою.

Дія цього договору передбачена до 2024 року.

МОЗ Украъни