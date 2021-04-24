Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 12 711 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 230). Кількість активних хворих 409 295 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
522385
|
отримали 1 дозу, усього
|
522383
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
469400
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31205
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
21780
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
14 339
|
отримали 1 дозу, усього
|
14339
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
4418
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
6465
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3456
Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 508
|
|
392
|
|
13687
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
92 136
|
|
40734
|
|
17731
|
|
33 671
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2017341
|
|
1565954
|
|
42092
|
|
9214479
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2017341
|
12711
|
42092
|
392
|
1565954
|
13687
|
м. Київ
|
191165
|
1027
|
4415
|
29
|
119737
|
636
|
Вінницька
|
66795
|
332
|
1452
|
12
|
47831
|
419
|
Волинська
|
55592
|
346
|
953
|
9
|
46483
|
219
|
Дніпропетровська
|
116466
|
1268
|
3134
|
44
|
91938
|
788
|
Донецька
|
76011
|
754
|
1646
|
20
|
57678
|
388
|
Житомирська
|
82770
|
288
|
1531
|
12
|
64049
|
741
|
Закарпатська
|
59503
|
219
|
1494
|
1
|
51209
|
428
|
Запорізька
|
93436
|
621
|
1807
|
30
|
74170
|
746
|
Івано-Франківська
|
83301
|
123
|
1926
|
7
|
75456
|
288
|
Київська
|
116277
|
815
|
2239
|
26
|
93287
|
1176
|
Кіровоградська
|
17142
|
197
|
606
|
9
|
10420
|
41
|
Луганська
|
22382
|
255
|
670
|
1
|
17555
|
162
|
Львівська
|
126843
|
747
|
3154
|
19
|
95415
|
871
|
Миколаївська
|
61217
|
299
|
1534
|
20
|
49386
|
873
|
Одеська
|
130631
|
841
|
2396
|
25
|
93733
|
1153
|
Полтавська
|
69129
|
641
|
1462
|
14
|
58020
|
481
|
Рівненська
|
69457
|
518
|
973
|
6
|
59153
|
546
|
Сумська
|
70956
|
370
|
1074
|
20
|
59565
|
431
|
Тернопільська
|
64664
|
268
|
1021
|
10
|
54765
|
376
|
Харківська
|
131237
|
964
|
2557
|
29
|
101623
|
1133
|
Херсонська
|
30056
|
201
|
874
|
9
|
23960
|
109
|
Хмельницька
|
81560
|
479
|
1535
|
9
|
64857
|
641
|
Черкаська
|
72245
|
592
|
956
|
11
|
57214
|
314
|
Чернівецька
|
76423
|
166
|
1608
|
7
|
58707
|
450
|
Чернігівська
|
52083
|
380
|
1075
|
13
|
39743
|
277