24. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 12 711 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 230). Кількість активних хворих 409 295 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

522385

отримали 1 дозу, усього

522383

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

469400

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31205

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

21780

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

14 339

отримали 1 дозу, усього

14339

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

4418

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

6465

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3456

 

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3 508
  • летальних випадків –

392
  • одужало (особи) –

13687

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

92 136
  • методом ПЛР —

40734
  • методом ІФА —

17731
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33 671

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2017341
  • одужало (особи) –

1565954
  • летальних випадків –

42092
  • проведено ПЛР-тестувань –

9214479

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2017341

12711

42092

392

1565954

13687

м. Київ

191165

1027

4415

29

119737

636

Вінницька

66795

332

1452

12

47831

419

Волинська

55592

346

953

9

46483

219

Дніпропетровська

116466

1268

3134

44

91938

788

Донецька

76011

754

1646

20

57678

388

Житомирська

82770

288

1531

12

64049

741

Закарпатська

59503

219

1494

1

51209

428

Запорізька

93436

621

1807

30

74170

746

Івано-Франківська

83301

123

1926

7

75456

288

Київська

116277

815

2239

26

93287

1176

Кіровоградська

17142

197

606

9

10420

41

Луганська

22382

255

670

1

17555

162

Львівська

126843

747

3154

19

95415

871

Миколаївська

61217

299

1534

20

49386

873

Одеська

130631

841

2396

25

93733

1153

Полтавська

69129

641

1462

14

58020

481

Рівненська

69457

518

973

6

59153

546

Сумська

70956

370

1074

20

59565

431

Тернопільська

64664

268

1021

10

54765

376

Харківська

131237

964

2557

29

101623

1133

Херсонська

30056

201

874

9

23960

109

Хмельницька

81560

479

1535

9

64857

641

Черкаська

72245

592

956

11

57214

314

Чернівецька

76423

166

1608

7

58707

450

Чернігівська

52083

380

1075

13

39743

277
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