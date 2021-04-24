Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 12 711 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 532, медпрацівників – 230). Кількість активних хворих 409 295 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 522385 отримали 1 дозу, усього 522383 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 469400 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31205 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 21780 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 14 339 отримали 1 дозу, усього 14339 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 4418 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6465 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3456

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3 508 летальних випадків – 392 одужало (особи) – 13687 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 92 136 методом ПЛР — 40734 методом ІФА — 17731 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33 671 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2017341 одужало (особи) – 1565954 летальних випадків – 42092 проведено ПЛР-тестувань – 9214479

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України