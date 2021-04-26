Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 5 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 221, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 408 377 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 528 030 отримали 1 дозу, усього 528 028 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 470 680 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 33 338 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 24 012 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 1 114 отримали 1 дозу, усього 1 114 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 210 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 382 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 522

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 061 летальних випадків – 195 одужало (особи) – 6910 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 25 248 методом ПЛР — 15379 методом ІФА — 2853 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 7 016 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2030333 одужало (особи) – 1579438 летальних випадків – 42518 проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України