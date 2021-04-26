26. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 5 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 221, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 408 377 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

528 030

отримали 1 дозу, усього

528 028

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

5

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

470 680

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

33 338

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

24 012

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

1 114

отримали 1 дозу, усього

1 114

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

210

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

382

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

522

 

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 061
  • летальних випадків –

195
  • одужало (особи) –

6910

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

25 248
  • методом ПЛР —

15379
  • методом ІФА —

2853
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

7 016

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2030333
  • одужало (особи) –

1579438
  • летальних випадків –

42518
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 256 290

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2030333

5062

42518

195

1579438

6910

м. Київ

191751

256

4466

21

120044

242

Вінницька

66974

60

1460

5

48740

463

Волинська

56018

198

960

2

46887

252

Дніпропетровська

118176

676

3213

34

92916

378

Донецька

76858

265

1647

1

57925

100

Житомирська

83239

192

1547

5

64379

200

Закарпатська

59578

41

1500

1

51827

188

Запорізька

93823

135

1831

24

74760

337

Івано-Франківська

83410

44

1928

0

75927

280

Київська

117023

305

2261

2

94166

380

Кіровоградська

17531

203

621

5

10442

10

Луганська

22479

45

674

0

17609

15

Львівська

127448

311

3171

13

96252

570

Миколаївська

61942

375

1554

9

50367

816

Одеська

131509

397

2416

7

94249

182

Полтавська

69422

106

1473

5

58100

69

Рівненська

69856

144

979

2

59283

56

Сумська

71547

182

1080

1

60359

422

Тернопільська

65091

207

1032

6

55259

216

Харківська

132504

313

2615

36

103453

787

Херсонська

30361

80

874

0

24358

208

Хмельницька

81941

40

1546

3

65301

142

Черкаська

72769

277

957

0

57590

222

Чернівецька

76634

96

1624

7

59413

334

Чернігівська

52449

114

1089

6

39832

41
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