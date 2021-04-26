Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 квітня в Україні зафіксовано 5 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 221, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих - 408 377 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
528 030
|
отримали 1 дозу, усього
|
528 028
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
470 680
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
33 338
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
24 012
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
1 114
|
отримали 1 дозу, усього
|
1 114
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
210
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
382
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
522
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 061
|
|
195
|
|
6910
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
25 248
|
|
15379
|
|
2853
|
|
7 016
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2030333
|
|
1579438
|
|
42518
|
|
9 256 290
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2030333
|
5062
|
42518
|
195
|
1579438
|
6910
|
м. Київ
|
191751
|
256
|
4466
|
21
|
120044
|
242
|
Вінницька
|
66974
|
60
|
1460
|
5
|
48740
|
463
|
Волинська
|
56018
|
198
|
960
|
2
|
46887
|
252
|
Дніпропетровська
|
118176
|
676
|
3213
|
34
|
92916
|
378
|
Донецька
|
76858
|
265
|
1647
|
1
|
57925
|
100
|
Житомирська
|
83239
|
192
|
1547
|
5
|
64379
|
200
|
Закарпатська
|
59578
|
41
|
1500
|
1
|
51827
|
188
|
Запорізька
|
93823
|
135
|
1831
|
24
|
74760
|
337
|
Івано-Франківська
|
83410
|
44
|
1928
|
0
|
75927
|
280
|
Київська
|
117023
|
305
|
2261
|
2
|
94166
|
380
|
Кіровоградська
|
17531
|
203
|
621
|
5
|
10442
|
10
|
Луганська
|
22479
|
45
|
674
|
0
|
17609
|
15
|
Львівська
|
127448
|
311
|
3171
|
13
|
96252
|
570
|
Миколаївська
|
61942
|
375
|
1554
|
9
|
50367
|
816
|
Одеська
|
131509
|
397
|
2416
|
7
|
94249
|
182
|
Полтавська
|
69422
|
106
|
1473
|
5
|
58100
|
69
|
Рівненська
|
69856
|
144
|
979
|
2
|
59283
|
56
|
Сумська
|
71547
|
182
|
1080
|
1
|
60359
|
422
|
Тернопільська
|
65091
|
207
|
1032
|
6
|
55259
|
216
|
Харківська
|
132504
|
313
|
2615
|
36
|
103453
|
787
|
Херсонська
|
30361
|
80
|
874
|
0
|
24358
|
208
|
Хмельницька
|
81941
|
40
|
1546
|
3
|
65301
|
142
|
Черкаська
|
72769
|
277
|
957
|
0
|
57590
|
222
|
Чернівецька
|
76634
|
96
|
1624
|
7
|
59413
|
334
|
Чернігівська
|
52449
|
114
|
1089
|
6
|
39832
|
41