На забезпечення інсулінами пацієнтів з діабетом виділено понад 1 млрд грн, - НСЗУ

Постанова щодо реімбурсації інсулінів під адмініструванням НСЗУ перебуває на громадському обговоренні.

З 1 липня Національна служба здоров’я України адмініструватиме Державну програму реімбурсації лікарських засобів для лікування цукрового та нецукрового діабету. З другого півріччя бюджет на забезпечення інсулінами зросте до понад 1 мільярда гривень на 6 місяців. Цього достатньо, щоб забезпечити всіх пацієнтів гарантованим інсуліном, згідно з визначеними категоріями.

Національна служба здоров’я стане єдиним платником за програмою. Усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з “Доступними ліками”. Інсулін пацієнти зможуть отримувати безоплатно або з доплатою - за електронним рецептом.

Нині постанова щодо реімбурсації інсулінів під адмініструванням НСЗУ перебуває на громадському обговоренні. Тож у представників усіх зацікавлених сторін є можливість подати свої пропозиції.

Проект постанови "Про реімбурсацію лікарських засобів за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення" оприлюднили на сайті МОЗ 16 квітня. Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 15 календарних днів - до 1 травня.

Проект постанови передбачає поєднання в одному нормативно-правовому документі весь механізм реімбурсації. А також вносить зміни у реімбурсацію інсулінів, які з 1 липня переходять під адміністрування НСЗУ.

Новий реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби сформують та оприлюднять до 19 травня 2021 року.

Також цього року особи з розладами психіки та поведінки, а також пацієнти з епілепсією, зможуть отримувати ліки у рамках програми реімбурсації безоплатно або з незначною доплатою. Це стосується лікування в амбулаторних умовах. Старт цього етапу програми заплановано на 1 жовтня 2021 року.

Загалом з початку цього року за Державною програмою реімбурсації “Доступні ліки” лікарі виписали 4,5 млн рецептів. 83% з них уже погашені, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки за електронним рецептом.

З початку 2021 року до програми вперше приєдналися понад 261 тисяча пацієнтів. Загалом електронні рецепти на “Доступні ліки” отримують 2 млн 800 тис. пацієнтів. “Доступні ліки” відпускають 1163 аптечних заклади. І загалом це 9,5 тисячі місць відпуску по всій країні.

У межах програми держава відшкодовує вартість ліків від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу. У лютому цього року до програми також додали лікарські засоби для пацієнтів, які перенесли інфаркт та інсульт.

МОЗ України