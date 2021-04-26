Реаніматолог Дарія Сімчук: «Користь від вакцинації перевищує можливі ризики виникнення тромбозів»

Користь від вакцинації перевищує можливі ризики виникнення тромбозів. Такі висновки надала Європейська асоціація з контролю лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) після дослідження поодиноких фактів ускладнень після щеплення вакциною AstraZeneca. Про це повідомила лікарка реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновниця освітньої платформи PROGRESS Дарія Сімчук.

«Частота можливого виникнення тромбозів після вакцинації AstraZeneca вкрай низька. Всі випадки, про які йдеться, – це всього 86. Наприклад, у Британії зробили понад 32 млн щеплень цим препаратом. Частота тромбозів склала 4,6 випадку на 1 мільйон вакцинованих пацієнтів. З них летальність складає 25%, тобто 1 випадок на 1 мільйон», – зазначила Сімчук.

Лікарка також повідомила, що в зоні ризику виникнення тромбозів після вакцинації перебувають жінки до 60 років. Чіткий перелік факторів ризику досі не ідентифікований, сьогоднішні висновки базуються на аналізі наявних випадків.

Сімчук нагадала, що протипоказаннями до вакцинації є важка алергічна реакція на компоненти вакцини, алергічна реакція на першу дозу препарату, а також активне гостре захворювання. Решту протипоказань визначає індивідуально лікар по кожному пацієнту.

МОЗ України