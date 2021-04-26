Епідеміолог Федір Лапій: «Вакцини AstraZeneca/Covishield та AstraZeneca-SKBio є ідентичними та взаємозамінними»

Вакцини AstraZeneca/Covishield та AstraZeneca-SKBio є ідентичними та взаємозамінними. Про це під час пресконференції повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

«Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто ідентична препарату AstraZeneca/Covishield, вона є взаємозамінна, адже за технологією виготовлена так само. Люди, які мають першу дозу щеплення Covishield, другу дозу отримають вакциною SkBio», – деталізував Лапій.

Епідеміолог нагадав, що вакцину SkBio вводять за тією ж схемою, як і CoviSheld. Дві дози з інтервалом у 12 тижнів.

Як повідомляли, 23 квітня 2021 року Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року. Раніше Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року. Обидва препарати, AstraZeneca/Covishield та AstraZeneca-SKBio, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

МОЗ України