27. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 7 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 202). Кількість активних хворих - 398 469 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

539 126

отримали 1 дозу, усього

539 124

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

9

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

472 576

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

38 940

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

27 600

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

11 100

отримали 1 дозу, усього

11 096

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

4

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

1 900

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5 602

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3 588

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10

 

Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

 

  • госпіталізовано (особи) –

1650
  • летальних випадків –

432
  • одужало (особи) –

17391

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72 239
  • методом ПЛР —

35761
  • методом ІФА —

15133
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21 345

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2038248
  • одужало (особи) –

1596829
  • летальних випадків –

42950
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 292 051

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2038248

7915

42950

432

1596829

17391

м. Київ

192620

869

4497

31

120873

829

Вінницька

67108

134

1473

13

49316

576

Волинська

56257

239

968

8

47518

631

Дніпропетровська

118620

444

3224

11

94113

1197

Донецька

77446

588

1662

15

58584

659

Житомирська

83314

75

1565

18

65414

1035

Закарпатська

59680

102

1508

8

52341

514

Запорізька

94375

552

1854

23

75409

649

Івано-Франківська

83480

70

1933

5

76463

536

Київська

117413

390

2280

19

95078

912

Кіровоградська

17709

178

632

11

10520

78

Луганська

22730

251

687

13

18072

463

Львівська

127801

353

3199

28

97699

1447

Миколаївська

62256

314

1567

13

51087

720

Одеська

132089

580

2449

33

95690

1441

Полтавська

70073

651

1500

27

58524

424

Рівненська

70308

452

996

17

59812

529

Сумська

71702

155

1100

20

61025

666

Тернопільська

65292

201

1040

8

55697

438

Харківська

132949

445

2639

24

104458

1005

Херсонська

30388

27

886

12

24548

190

Хмельницька

82136

195

1568

22

66265

964

Черкаська

73234

465

991

34

58114

524

Чернівецька

76742

108

1632

8

60009

596

Чернігівська

52526

77

1100

11

40200

368
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