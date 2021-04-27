Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 7 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 202). Кількість активних хворих - 398 469 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
539 126
|
отримали 1 дозу, усього
|
539 124
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
9
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
472 576
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
38 940
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
27 600
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
11 100
|
отримали 1 дозу, усього
|
11 096
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
4
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
1 900
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5 602
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3 588
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10
Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1650
|
|
432
|
|
17391
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72 239
|
|
35761
|
|
15133
|
|
21 345
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2038248
|
|
1596829
|
|
42950
|
|
9 292 051
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2038248
|
7915
|
42950
|
432
|
1596829
|
17391
|
м. Київ
|
192620
|
869
|
4497
|
31
|
120873
|
829
|
Вінницька
|
67108
|
134
|
1473
|
13
|
49316
|
576
|
Волинська
|
56257
|
239
|
968
|
8
|
47518
|
631
|
Дніпропетровська
|
118620
|
444
|
3224
|
11
|
94113
|
1197
|
Донецька
|
77446
|
588
|
1662
|
15
|
58584
|
659
|
Житомирська
|
83314
|
75
|
1565
|
18
|
65414
|
1035
|
Закарпатська
|
59680
|
102
|
1508
|
8
|
52341
|
514
|
Запорізька
|
94375
|
552
|
1854
|
23
|
75409
|
649
|
Івано-Франківська
|
83480
|
70
|
1933
|
5
|
76463
|
536
|
Київська
|
117413
|
390
|
2280
|
19
|
95078
|
912
|
Кіровоградська
|
17709
|
178
|
632
|
11
|
10520
|
78
|
Луганська
|
22730
|
251
|
687
|
13
|
18072
|
463
|
Львівська
|
127801
|
353
|
3199
|
28
|
97699
|
1447
|
Миколаївська
|
62256
|
314
|
1567
|
13
|
51087
|
720
|
Одеська
|
132089
|
580
|
2449
|
33
|
95690
|
1441
|
Полтавська
|
70073
|
651
|
1500
|
27
|
58524
|
424
|
Рівненська
|
70308
|
452
|
996
|
17
|
59812
|
529
|
Сумська
|
71702
|
155
|
1100
|
20
|
61025
|
666
|
Тернопільська
|
65292
|
201
|
1040
|
8
|
55697
|
438
|
Харківська
|
132949
|
445
|
2639
|
24
|
104458
|
1005
|
Херсонська
|
30388
|
27
|
886
|
12
|
24548
|
190
|
Хмельницька
|
82136
|
195
|
1568
|
22
|
66265
|
964
|
Черкаська
|
73234
|
465
|
991
|
34
|
58114
|
524
|
Чернівецька
|
76742
|
108
|
1632
|
8
|
60009
|
596
|
Чернігівська
|
52526
|
77
|
1100
|
11
|
40200
|
368