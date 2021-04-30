Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 451, медпрацівників – 217). Кількість активних хворих - 387 556 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
558716
|
отримали 1 дозу, усього
|
558714
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
9
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
474886
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
46070
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
32620
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
5140
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
19590
|
отримали 1 дозу, усього
|
19590
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
2310
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
7130
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5020
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
5130
Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 623
|
|
441
|
|
20062
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
99 112
|
|
43841
|
|
15489
|
|
39 782
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2047838
|
|
1616891
|
|
43391
|
|
9 335 892
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2047838
|
9590
|
43391
|
441
|
1616891
|
20062
|
м. Київ
|
193690
|
1070
|
4537
|
40
|
122047
|
1174
|
Вінницька
|
67331
|
223
|
1486
|
13
|
49924
|
608
|
Волинська
|
56613
|
356
|
982
|
14
|
47892
|
374
|
Дніпропетровська
|
119204
|
584
|
3263
|
39
|
95503
|
1390
|
Донецька
|
78257
|
811
|
1694
|
32
|
59541
|
957
|
Житомирська
|
83546
|
232
|
1573
|
8
|
66049
|
635
|
Закарпатська
|
59795
|
115
|
1509
|
1
|
52820
|
479
|
Запорізька
|
94860
|
485
|
1878
|
24
|
76301
|
892
|
Івано-Франківська
|
83582
|
102
|
1942
|
9
|
76745
|
282
|
Київська
|
117797
|
384
|
2316
|
36
|
96821
|
1743
|
Кіровоградська
|
17843
|
134
|
638
|
6
|
10640
|
120
|
Луганська
|
22943
|
213
|
700
|
13
|
18319
|
247
|
Львівська
|
128331
|
530
|
3231
|
32
|
99234
|
1535
|
Миколаївська
|
62537
|
281
|
1582
|
15
|
51578
|
491
|
Одеська
|
132611
|
522
|
2484
|
35
|
98178
|
2488
|
Полтавська
|
70518
|
445
|
1521
|
21
|
59199
|
675
|
Рівненська
|
70725
|
417
|
1001
|
5
|
60648
|
836
|
Сумська
|
71969
|
267
|
1109
|
9
|
61741
|
716
|
Тернопільська
|
65498
|
206
|
1047
|
7
|
56263
|
566
|
Харківська
|
133767
|
818
|
2673
|
34
|
105340
|
882
|
Херсонська
|
30610
|
222
|
896
|
10
|
24677
|
129
|
Хмельницька
|
82619
|
483
|
1578
|
10
|
67323
|
1058
|
Черкаська
|
73679
|
445
|
1003
|
12
|
58877
|
763
|
Чернівецька
|
76871
|
129
|
1637
|
5
|
60564
|
555
|
Чернігівська
|
52642
|
116
|
1111
|
11
|
40667
|
467