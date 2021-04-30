30. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 451, медпрацівників – 217). Кількість активних хворих - 387 556 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

558716

отримали 1 дозу, усього

558714

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

9

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

474886

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

46070

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

32620

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

5140

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

19590

отримали 1 дозу, усього

19590

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

2310

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7130

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5020

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

5130

 

Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3 623
  • летальних випадків –

441
  • одужало (особи) –

20062

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

99 112
  • методом ПЛР —

43841
  • методом ІФА —

15489
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

39 782

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2047838
  • одужало (особи) –

1616891
  • летальних випадків –

43391
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 335 892

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2047838

9590

43391

441

1616891

20062

м. Київ

193690

1070

4537

40

122047

1174

Вінницька

67331

223

1486

13

49924

608

Волинська

56613

356

982

14

47892

374

Дніпропетровська

119204

584

3263

39

95503

1390

Донецька

78257

811

1694

32

59541

957

Житомирська

83546

232

1573

8

66049

635

Закарпатська

59795

115

1509

1

52820

479

Запорізька

94860

485

1878

24

76301

892

Івано-Франківська

83582

102

1942

9

76745

282

Київська

117797

384

2316

36

96821

1743

Кіровоградська

17843

134

638

6

10640

120

Луганська

22943

213

700

13

18319

247

Львівська

128331

530

3231

32

99234

1535

Миколаївська

62537

281

1582

15

51578

491

Одеська

132611

522

2484

35

98178

2488

Полтавська

70518

445

1521

21

59199

675

Рівненська

70725

417

1001

5

60648

836

Сумська

71969

267

1109

9

61741

716

Тернопільська

65498

206

1047

7

56263

566

Харківська

133767

818

2673

34

105340

882

Херсонська

30610

222

896

10

24677

129

Хмельницька

82619

483

1578

10

67323

1058

Черкаська

73679

445

1003

12

58877

763

Чернівецька

76871

129

1637

5

60564

555

Чернігівська

52642

116

1111

11

40667

467
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