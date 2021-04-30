Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 451, медпрацівників – 217). Кількість активних хворих - 387 556 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 558716 отримали 1 дозу, усього 558714 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 9 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 474886 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 46070 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 32620 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 5140 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 19590 отримали 1 дозу, усього 19590 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 2310 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 7130 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5020 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 5130

Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3 623 летальних випадків – 441 одужало (особи) – 20062 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 99 112 методом ПЛР — 43841 методом ІФА — 15489 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 39 782 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2047838 одужало (особи) – 1616891 летальних випадків – 43391 проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892