Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 11 627 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 518, медпрацівників – 259). Кількість активних хворих - 380 354 особи.
За добу 28 квітня 2021 року в Україні проти COVID-19 щеплено 70 469 людей.
629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).
|
Також за останню добу:
|
|
3 096
|
|
387
|
|
18442
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
93 463
|
|
41499
|
|
16569
|
|
35 395
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2059465
|
|
1635333
|
|
43778
|
|
9 377 391
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2059465
|
11627
|
43778
|
387
|
1635333
|
18442
|
м. Київ
|
194630
|
940
|
4567
|
30
|
122831
|
784
|
Вінницька
|
67607
|
276
|
1495
|
9
|
50608
|
684
|
Волинська
|
56958
|
345
|
991
|
9
|
48385
|
493
|
Дніпропетровська
|
120225
|
1021
|
3305
|
42
|
96967
|
1464
|
Донецька
|
79066
|
809
|
1721
|
27
|
60572
|
1031
|
Житомирська
|
83931
|
385
|
1581
|
8
|
66907
|
858
|
Закарпатська
|
59936
|
141
|
1515
|
6
|
53214
|
394
|
Запорізька
|
95406
|
546
|
1899
|
21
|
77184
|
883
|
Івано-Франківська
|
83766
|
184
|
1952
|
10
|
77089
|
344
|
Київська
|
118138
|
341
|
2342
|
26
|
98278
|
1457
|
Кіровоградська
|
18017
|
174
|
645
|
7
|
10788
|
148
|
Луганська
|
23214
|
271
|
710
|
10
|
18527
|
208
|
Львівська
|
128998
|
667
|
3246
|
15
|
100933
|
1699
|
Миколаївська
|
62848
|
311
|
1597
|
15
|
52353
|
775
|
Одеська
|
133129
|
518
|
2518
|
34
|
99325
|
1147
|
Полтавська
|
71184
|
666
|
1529
|
8
|
59466
|
267
|
Рівненська
|
71111
|
386
|
1007
|
6
|
61552
|
904
|
Сумська
|
72398
|
429
|
1117
|
8
|
62115
|
374
|
Тернопільська
|
65810
|
312
|
1055
|
8
|
56902
|
639
|
Харківська
|
134970
|
1203
|
2706
|
33
|
106391
|
1051
|
Херсонська
|
30887
|
277
|
896
|
0
|
25016
|
339
|
Хмельницька
|
83080
|
461
|
1598
|
20
|
68187
|
864
|
Черкаська
|
74123
|
444
|
1024
|
21
|
59492
|
615
|
Чернівецька
|
77002
|
131
|
1640
|
3
|
61101
|
537
|
Чернігівська
|
53031
|
389
|
1122
|
11
|
41150
|
483