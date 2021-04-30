30. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 11 627 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 518, медпрацівників – 259).  Кількість активних хворих - 380 354 особи.

За добу 28 квітня 2021 року в Україні проти COVID-19 щеплено 70 469 людей.

629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3 096
  • летальних випадків –

387
  • одужало (особи) –

18442

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

93 463
  • методом ПЛР —

41499
  • методом ІФА —

16569
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

35 395

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2059465
  • одужало (особи) –

1635333
  • летальних випадків –

43778
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 377 391

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2059465

11627

43778

387

1635333

18442

м. Київ

194630

940

4567

30

122831

784

Вінницька

67607

276

1495

9

50608

684

Волинська

56958

345

991

9

48385

493

Дніпропетровська

120225

1021

3305

42

96967

1464

Донецька

79066

809

1721

27

60572

1031

Житомирська

83931

385

1581

8

66907

858

Закарпатська

59936

141

1515

6

53214

394

Запорізька

95406

546

1899

21

77184

883

Івано-Франківська

83766

184

1952

10

77089

344

Київська

118138

341

2342

26

98278

1457

Кіровоградська

18017

174

645

7

10788

148

Луганська

23214

271

710

10

18527

208

Львівська

128998

667

3246

15

100933

1699

Миколаївська

62848

311

1597

15

52353

775

Одеська

133129

518

2518

34

99325

1147

Полтавська

71184

666

1529

8

59466

267

Рівненська

71111

386

1007

6

61552

904

Сумська

72398

429

1117

8

62115

374

Тернопільська

65810

312

1055

8

56902

639

Харківська

134970

1203

2706

33

106391

1051

Херсонська

30887

277

896

0

25016

339

Хмельницька

83080

461

1598

20

68187

864

Черкаська

74123

444

1024

21

59492

615

Чернівецька

77002

131

1640

3

61101

537

Чернігівська

53031

389

1122

11

41150

483
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