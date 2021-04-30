Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 11 627 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 518, медпрацівників – 259). Кількість активних хворих - 380 354 особи.

За добу 28 квітня 2021 року в Україні проти COVID-19 щеплено 70 469 людей.

629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3 096 летальних випадків – 387 одужало (особи) – 18442 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 93 463 методом ПЛР — 41499 методом ІФА — 16569 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 35 395 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2059465 одужало (особи) – 1635333 летальних випадків – 43778 проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України