30. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.04.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 391, медпрацівників – 188). Кількість активних хворих - 369 927 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

702440

отримали 1 дозу, усього

702438

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

130

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

477807

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

57065

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

41134

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

126434

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

73 376

отримали 1 дозу, усього

73256

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

120

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

1084

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5322

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3856

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

63114

 

Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3 117
  • летальних випадків –

307
  • одужало (особи) –

20192

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

90 101
  • методом ПЛР —

41388
  • методом ІФА —

14731
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33 982

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2069537
  • одужало (особи) –

1655525
  • летальних випадків –

44085
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 418 779

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2069537

10072

44085

307

1655525

20192

м. Київ

195498

868

4591

24

123977

1146

Вінницька

67821

214

1506

11

51360

752

Волинська

57221

263

994

3

48790

405

Дніпропетровська

121155

930

3336

31

98656

1689

Донецька

79594

528

1755

34

62518

1946

Житомирська

84230

299

1586

5

67526

619

Закарпатська

60013

77

1522

7

53610

396

Запорізька

96026

620

1899

0

77926

742

Івано-Франківська

83887

121

1957

5

77514

425

Київська

118553

415

2360

18

99540

1262

Кіровоградська

18185

168

649

4

10854

66

Луганська

23450

236

719

9

18798

271

Львівська

129566

568

3262

16

102614

1681

Миколаївська

63161

313

1613

16

53547

1194

Одеська

133660

531

2539

21

100759

1434

Полтавська

71707

523

1540

11

60002

536

Рівненська

71514

403

1013

6

62352

800

Сумська

72729

331

1123

6

62897

782

Тернопільська

66086

276

1063

8

57384

482

Харківська

136029

1059

2728

22

107368

977

Херсонська

31124

237

909

13

25171

155

Хмельницька

83408

328

1614

16

69183

996

Черкаська

74489

366

1030

6

59991

499

Чернівецька

77126

124

1647

7

61721

620

Чернігівська

53305

274

1130

8

41467

317
 
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