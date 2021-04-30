Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 391, медпрацівників – 188). Кількість активних хворих - 369 927 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
702440
|
отримали 1 дозу, усього
|
702438
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
130
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
477807
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
57065
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
41134
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
126434
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
73 376
|
отримали 1 дозу, усього
|
73256
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
120
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
1084
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5322
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3856
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
63114
Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 117
|
|
307
|
|
20192
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
90 101
|
|
41388
|
|
14731
|
|
33 982
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2069537
|
|
1655525
|
|
44085
|
|
9 418 779
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2069537
|
10072
|
44085
|
307
|
1655525
|
20192
|
м. Київ
|
195498
|
868
|
4591
|
24
|
123977
|
1146
|
Вінницька
|
67821
|
214
|
1506
|
11
|
51360
|
752
|
Волинська
|
57221
|
263
|
994
|
3
|
48790
|
405
|
Дніпропетровська
|
121155
|
930
|
3336
|
31
|
98656
|
1689
|
Донецька
|
79594
|
528
|
1755
|
34
|
62518
|
1946
|
Житомирська
|
84230
|
299
|
1586
|
5
|
67526
|
619
|
Закарпатська
|
60013
|
77
|
1522
|
7
|
53610
|
396
|
Запорізька
|
96026
|
620
|
1899
|
0
|
77926
|
742
|
Івано-Франківська
|
83887
|
121
|
1957
|
5
|
77514
|
425
|
Київська
|
118553
|
415
|
2360
|
18
|
99540
|
1262
|
Кіровоградська
|
18185
|
168
|
649
|
4
|
10854
|
66
|
Луганська
|
23450
|
236
|
719
|
9
|
18798
|
271
|
Львівська
|
129566
|
568
|
3262
|
16
|
102614
|
1681
|
Миколаївська
|
63161
|
313
|
1613
|
16
|
53547
|
1194
|
Одеська
|
133660
|
531
|
2539
|
21
|
100759
|
1434
|
Полтавська
|
71707
|
523
|
1540
|
11
|
60002
|
536
|
Рівненська
|
71514
|
403
|
1013
|
6
|
62352
|
800
|
Сумська
|
72729
|
331
|
1123
|
6
|
62897
|
782
|
Тернопільська
|
66086
|
276
|
1063
|
8
|
57384
|
482
|
Харківська
|
136029
|
1059
|
2728
|
22
|
107368
|
977
|
Херсонська
|
31124
|
237
|
909
|
13
|
25171
|
155
|
Хмельницька
|
83408
|
328
|
1614
|
16
|
69183
|
996
|
Черкаська
|
74489
|
366
|
1030
|
6
|
59991
|
499
|
Чернівецька
|
77126
|
124
|
1647
|
7
|
61721
|
620
|
Чернігівська
|
53305
|
274
|
1130
|
8
|
41467
|
317