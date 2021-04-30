Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.04.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 391, медпрацівників – 188). Кількість активних хворих - 369 927 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 702440 отримали 1 дозу, усього 702438 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 130 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 477807 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 57065 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 41134 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 126434 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 73 376 отримали 1 дозу, усього 73256 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 120 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 1084 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5322 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3856 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 63114

Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3 117 летальних випадків – 307 одужало (особи) – 20192 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 90 101 методом ПЛР — 41388 методом ІФА — 14731 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33 982 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2069537 одужало (особи) – 1655525 летальних випадків – 44085 проведено ПЛР-тестувань – 9 418 779