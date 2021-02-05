02. 05. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.05.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я станом на 1 травня в Україні зафіксовано 8 549 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 374, медпрацівників – 145). Кількість активних хворих - 363 169 осіб.

Кількість вакцинованих осіб  від   COVID-19  (від початку кампанії):

    752295        

отримали 1 дозу, усього

752293

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

260

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

478705

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

60298

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

44190

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

169102

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

49985

отримали 1 дозу, усього

49 855

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

130

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

898

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3362

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3056

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

42669

Щеплення проводилось 236 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

3 051
  • летальних випадків –

351
  • одужало (особи) –

14956

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

83 336
  • методом ПЛР —

37455
  • методом ІФА —

13016
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32 865

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2078086
  • одужало (особи) –

1670481
  • летальних випадків –

44436
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 456 234

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2078086

8549

44436

351

1670481

14956

м. Київ

196169

671

4626

35

124434

457

Вінницька

68017

196

1513

7

51967

607

Волинська

57406

185

1000

6

48996

206

Дніпропетровська

121900

745

3364

28

99413

757

Донецька

80164

570

1790

35

63341

823

Житомирська

84448

218

1595

9

68381

855

Закарпатська

60142

129

1527

5

53898

288

Запорізька

96431

405

1919

20

78539

613

Івано-Франківська

84018

131

1963

6

77914

400

Київська

118986

433

2387

27

100856

1316

Кіровоградська

18358

173

658

9

10911

57

Луганська

23607

157

726

7

18961

163

Львівська

130014

448

3277

15

103558

944

Миколаївська

63406

245

1628

15

54099

552

Одеська

134114

454

2561

22

101541

782

Полтавська

72092

385

1550

10

61601

1599

Рівненська

71805

291

1025

12

63008

656

Сумська

72917

188

1131

8

63364

467

Тернопільська

66286

200

1068

5

57672

288

Харківська

136759

730

2750

22

108157

789

Херсонська

31311

187

909

0

25354

183

Хмельницька

83854

446

1622

8

70017

834

Черкаська

75026

537

1052

22

60359

368

Чернівецька

77224

98

1654

7

62351

630

Чернігівська

53632

327

1141

11

41789

322
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2021 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            