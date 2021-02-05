Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 1 травня в Україні зафіксовано 8 549 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 374, медпрацівників – 145). Кількість активних хворих - 363 169 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії):
|
752295
|
отримали 1 дозу, усього
|
752293
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
260
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
478705
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
60298
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
44190
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
169102
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
49985
|
отримали 1 дозу, усього
|
49 855
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
130
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
898
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3362
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3056
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
42669
Щеплення проводилось 236 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 051
|
|
351
|
|
14956
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
83 336
|
|
37455
|
|
13016
|
|
32 865
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2078086
|
|
1670481
|
|
44436
|
|
9 456 234
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2078086
|
8549
|
44436
|
351
|
1670481
|
14956
|
м. Київ
|
196169
|
671
|
4626
|
35
|
124434
|
457
|
Вінницька
|
68017
|
196
|
1513
|
7
|
51967
|
607
|
Волинська
|
57406
|
185
|
1000
|
6
|
48996
|
206
|
Дніпропетровська
|
121900
|
745
|
3364
|
28
|
99413
|
757
|
Донецька
|
80164
|
570
|
1790
|
35
|
63341
|
823
|
Житомирська
|
84448
|
218
|
1595
|
9
|
68381
|
855
|
Закарпатська
|
60142
|
129
|
1527
|
5
|
53898
|
288
|
Запорізька
|
96431
|
405
|
1919
|
20
|
78539
|
613
|
Івано-Франківська
|
84018
|
131
|
1963
|
6
|
77914
|
400
|
Київська
|
118986
|
433
|
2387
|
27
|
100856
|
1316
|
Кіровоградська
|
18358
|
173
|
658
|
9
|
10911
|
57
|
Луганська
|
23607
|
157
|
726
|
7
|
18961
|
163
|
Львівська
|
130014
|
448
|
3277
|
15
|
103558
|
944
|
Миколаївська
|
63406
|
245
|
1628
|
15
|
54099
|
552
|
Одеська
|
134114
|
454
|
2561
|
22
|
101541
|
782
|
Полтавська
|
72092
|
385
|
1550
|
10
|
61601
|
1599
|
Рівненська
|
71805
|
291
|
1025
|
12
|
63008
|
656
|
Сумська
|
72917
|
188
|
1131
|
8
|
63364
|
467
|
Тернопільська
|
66286
|
200
|
1068
|
5
|
57672
|
288
|
Харківська
|
136759
|
730
|
2750
|
22
|
108157
|
789
|
Херсонська
|
31311
|
187
|
909
|
0
|
25354
|
183
|
Хмельницька
|
83854
|
446
|
1622
|
8
|
70017
|
834
|
Черкаська
|
75026
|
537
|
1052
|
22
|
60359
|
368
|
Чернівецька
|
77224
|
98
|
1654
|
7
|
62351
|
630
|
Чернігівська
|
53632
|
327
|
1141
|
11
|
41789
|
322