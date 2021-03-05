Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 3 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 116, медпрацівників – 23). Кількість активних хворих - 359 373 особи.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 755 103 людини. За добу 2 квітня 2021 року в Україні щеплено 177 людей.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1 591 летальних випадків – 154 одужало (особи) – 5550 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16 023 методом ПЛР — 9298 методом ІФА — 1260 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 465 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2085938 одужало (особи) – 1681815 летальних випадків – 44750 проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141