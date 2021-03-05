03. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 3 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 116, медпрацівників – 23). Кількість активних  хворих - 359 373 особи.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 755 103 людини. За добу 2 квітня 2021 року в Україні щеплено 177 людей.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 591
  • летальних випадків –

154
  • одужало (особи) –

5550

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16 023
  • методом ПЛР —

9298
  • методом ІФА —

1260
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 465

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2085938
  • одужало (особи) –

1681815
  • летальних випадків –

44750
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 487 141

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2085938

2758

44750

154

1681815

5550

м. Київ

196441

95

4666

23

124501

66

Вінницька

68181

64

1518

2

52208

139

Волинська

57634

108

1006

3

49425

254

Дніпропетровська

123064

360

3398

13

100779

1260

Донецька

80784

202

1790

0

64044

184

Житомирська

84776

135

1606

9

68654

125

Закарпатська

60155

4

1528

1

54442

268

Запорізька

96634

103

1944

25

78878

178

Івано-Франківська

84112

38

1966

0

78141

117

Київська

119315

74

2402

4

101395

92

Кіровоградська

18605

116

668

3

11004

53

Луганська

23672

28

732

3

18987

6

Львівська

130311

94

3291

11

104273

282

Миколаївська

63719

81

1647

12

55286

525

Одеська

134553

143

2571

3

101845

97

Полтавська

72323

104

1559

1

61647

9

Рівненська

72050

62

1043

9

63225

19

Сумська

73323

231

1131

0

63623

133

Тернопільська

66587

120

1079

6

58239

286

Харківська

137267

164

2796

18

109750

795

Херсонська

31544

46

909

0

25454

63

Хмельницька

84093

30

1626

2

70290

59

Черкаська

75532

233

1053

0

60766

193

Чернівецька

77372

61

1671

6

63104

317

Чернігівська

53891

62

1150

0

41855

30
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