Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 3 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 116, медпрацівників – 23). Кількість активних хворих - 359 373 особи.
Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 755 103 людини. За добу 2 квітня 2021 року в Україні щеплено 177 людей.
|
Також за останню добу:
|
|
1 591
|
|
154
|
|
5550
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16 023
|
|
9298
|
|
1260
|
|
5 465
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2085938
|
|
1681815
|
|
44750
|
|
9 487 141
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2085938
|
2758
|
44750
|
154
|
1681815
|
5550
|
м. Київ
|
196441
|
95
|
4666
|
23
|
124501
|
66
|
Вінницька
|
68181
|
64
|
1518
|
2
|
52208
|
139
|
Волинська
|
57634
|
108
|
1006
|
3
|
49425
|
254
|
Дніпропетровська
|
123064
|
360
|
3398
|
13
|
100779
|
1260
|
Донецька
|
80784
|
202
|
1790
|
0
|
64044
|
184
|
Житомирська
|
84776
|
135
|
1606
|
9
|
68654
|
125
|
Закарпатська
|
60155
|
4
|
1528
|
1
|
54442
|
268
|
Запорізька
|
96634
|
103
|
1944
|
25
|
78878
|
178
|
Івано-Франківська
|
84112
|
38
|
1966
|
0
|
78141
|
117
|
Київська
|
119315
|
74
|
2402
|
4
|
101395
|
92
|
Кіровоградська
|
18605
|
116
|
668
|
3
|
11004
|
53
|
Луганська
|
23672
|
28
|
732
|
3
|
18987
|
6
|
Львівська
|
130311
|
94
|
3291
|
11
|
104273
|
282
|
Миколаївська
|
63719
|
81
|
1647
|
12
|
55286
|
525
|
Одеська
|
134553
|
143
|
2571
|
3
|
101845
|
97
|
Полтавська
|
72323
|
104
|
1559
|
1
|
61647
|
9
|
Рівненська
|
72050
|
62
|
1043
|
9
|
63225
|
19
|
Сумська
|
73323
|
231
|
1131
|
0
|
63623
|
133
|
Тернопільська
|
66587
|
120
|
1079
|
6
|
58239
|
286
|
Харківська
|
137267
|
164
|
2796
|
18
|
109750
|
795
|
Херсонська
|
31544
|
46
|
909
|
0
|
25454
|
63
|
Хмельницька
|
84093
|
30
|
1626
|
2
|
70290
|
59
|
Черкаська
|
75532
|
233
|
1053
|
0
|
60766
|
193
|
Чернівецька
|
77372
|
61
|
1671
|
6
|
63104
|
317
|
Чернігівська
|
53891
|
62
|
1150
|
0
|
41855
|
30