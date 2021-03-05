Україна отримає додаткові 10 млн доз вакцини Pfizer, – Максим Степанов

МОЗ домовився про постачання вдвічі більшої партії вакцин Pfizer протягом поточного року. Відповідний контракт з американською компанією підписав очільник міністерства Максим Степанов. За його словами, переговори були важкими, але результат того вартий. У сумі законтрактованих вакцин вистачає для того, щоб щепити більшість українців цього року.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – наголосив міністр.

За словами очільника МОЗ, переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими. Ситуація зрушила з мертвої точки після того, як до них долучилися дипломатичні установи США та України й особисто міністр охорони здоров’я США Алекс Азар.

Очільник МОЗ наголосив, що пришвидшила підписання контракту розмова українського Президента Володимира Зеленського з гендиректором Pfizer.

«Суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну. Спільними зусиллями врешті добилися чудових результатів і здатні забезпечити українців повним обсягом вакцин у поточному році», – зазначив Степанов.

Він щиро подякував компанії Pfizer за плідну співпрацю та зазначив, що з нетерпінням чекає на надходження вакцин.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

МОЗ України