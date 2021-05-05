Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 5 травня в Україні зафіксовано 2 576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 103, медпрацівників – 30). Кількість активних хворих - 348 551 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 75 9434 отримали 1 дозу, усього 759432 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 303 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 479175 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 61693 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 44904 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 173662 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 3 425 отримали 1 дозу, усього 3412 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 13 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 90 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 357 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 468 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2510

Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1 671 летальних випадків – 161 одужало (особи) – 7728 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 29 154 методом ПЛР — 19206 методом ІФА — 4071 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 877 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2090986 одужало (особи) – 1697358 летальних випадків – 45077 проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164