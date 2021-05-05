Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 5 травня в Україні зафіксовано 2 576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 103, медпрацівників – 30). Кількість активних хворих - 348 551 особа.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
75 9434
|
отримали 1 дозу, усього
|
759432
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
303
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
479175
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
61693
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
44904
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
173662
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
3 425
|
отримали 1 дозу, усього
|
3412
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
13
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
90
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
357
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
468
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2510
Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1 671
|
|
161
|
|
7728
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
29 154
|
|
19206
|
|
4071
|
|
5 877
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2090986
|
|
1697358
|
|
45077
|
|
9 518 164
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2090986
|
2576
|
45077
|
161
|
1697358
|
7728
|
м. Київ
|
196735
|
143
|
4697
|
16
|
124611
|
38
|
Вінницька
|
68239
|
31
|
1537
|
8
|
52622
|
153
|
Волинська
|
57813
|
102
|
1015
|
2
|
49910
|
343
|
Дніпропетровська
|
123497
|
213
|
3429
|
17
|
101691
|
261
|
Донецька
|
81395
|
287
|
1790
|
0
|
65156
|
329
|
Житомирська
|
84818
|
16
|
1617
|
4
|
68867
|
97
|
Закарпатська
|
60180
|
13
|
1532
|
2
|
54860
|
235
|
Запорізька
|
96887
|
85
|
1973
|
0
|
79343
|
370
|
Івано-Франківська
|
84144
|
13
|
1969
|
2
|
78511
|
183
|
Київська
|
119488
|
73
|
2407
|
1
|
101842
|
231
|
Кіровоградська
|
18709
|
42
|
680
|
4
|
11184
|
122
|
Луганська
|
23751
|
58
|
736
|
3
|
19016
|
29
|
Львівська
|
130414
|
48
|
3297
|
5
|
105184
|
448
|
Миколаївська
|
63909
|
111
|
1675
|
13
|
57396
|
1321
|
Одеська
|
134937
|
216
|
2584
|
13
|
103005
|
165
|
Полтавська
|
72514
|
106
|
1565
|
2
|
61955
|
93
|
Рівненська
|
72176
|
68
|
1056
|
5
|
63549
|
185
|
Сумська
|
73435
|
52
|
1136
|
1
|
64360
|
406
|
Тернопільська
|
66751
|
70
|
1089
|
4
|
58705
|
258
|
Харківська
|
137863
|
405
|
2828
|
14
|
111412
|
885
|
Херсонська
|
31598
|
25
|
940
|
31
|
25715
|
141
|
Хмельницька
|
84344
|
136
|
1640
|
8
|
71206
|
660
|
Черкаська
|
75962
|
177
|
1054
|
1
|
61426
|
342
|
Чернівецька
|
77492
|
62
|
1681
|
5
|
63962
|
433
|
Чернігівська
|
53935
|
24
|
1150
|
0
|
41870
|
0