05. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 5 травня в Україні зафіксовано 2 576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 103, медпрацівників – 30). Кількість активних хворих - 348 551 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

75 9434

отримали 1 дозу, усього

759432

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

303

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

479175

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

61693

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

44904

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

173662

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

3 425

отримали 1 дозу, усього

3412

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

13

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

90

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

357

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

468

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2510

 

Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 671
  • летальних випадків –

161
  • одужало (особи) –

7728

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

29 154
  • методом ПЛР —

19206
  • методом ІФА —

4071
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 877

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2090986
  • одужало (особи) –

1697358
  • летальних випадків –

45077
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 518 164

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2090986

2576

45077

161

1697358

7728

м. Київ

196735

143

4697

16

124611

38

Вінницька

68239

31

1537

8

52622

153

Волинська

57813

102

1015

2

49910

343

Дніпропетровська

123497

213

3429

17

101691

261

Донецька

81395

287

1790

0

65156

329

Житомирська

84818

16

1617

4

68867

97

Закарпатська

60180

13

1532

2

54860

235

Запорізька

96887

85

1973

0

79343

370

Івано-Франківська

84144

13

1969

2

78511

183

Київська

119488

73

2407

1

101842

231

Кіровоградська

18709

42

680

4

11184

122

Луганська

23751

58

736

3

19016

29

Львівська

130414

48

3297

5

105184

448

Миколаївська

63909

111

1675

13

57396

1321

Одеська

134937

216

2584

13

103005

165

Полтавська

72514

106

1565

2

61955

93

Рівненська

72176

68

1056

5

63549

185

Сумська

73435

52

1136

1

64360

406

Тернопільська

66751

70

1089

4

58705

258

Харківська

137863

405

2828

14

111412

885

Херсонська

31598

25

940

31

25715

141

Хмельницька

84344

136

1640

8

71206

660

Черкаська

75962

177

1054

1

61426

342

Чернівецька

77492

62

1681

5

63962

433

Чернігівська

53935

24

1150

0

41870

0
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