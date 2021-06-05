Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 6 травня в Україні зафіксовано 6 038 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 271, медпрацівників – 113). Кількість активних хворих - 339 864 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
783812
|
отримали 1 дозу, усього
|
783810
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
419
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
479884
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
64263
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
46632
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
193033
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
24 494
|
отримали 1 дозу, усього
|
24378
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
116
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
710
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2682
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1728
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19374
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1 849
|
|
374
|
|
14351
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72 373
|
|
36945
|
|
12460
|
|
22 968
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2097024
|
|
1711709
|
|
45451
|
|
9 555 109
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2097024
|
6038
|
45451
|
374
|
1711709
|
14351
|
м. Київ
|
197357
|
622
|
4720
|
23
|
125315
|
704
|
Вінницька
|
68386
|
147
|
1553
|
16
|
53027
|
405
|
Волинська
|
57974
|
161
|
1023
|
8
|
50595
|
685
|
Дніпропетровська
|
124040
|
543
|
3452
|
23
|
102264
|
573
|
Донецька
|
81994
|
599
|
1817
|
27
|
65912
|
756
|
Житомирська
|
84925
|
107
|
1624
|
7
|
69540
|
673
|
Закарпатська
|
60252
|
72
|
1534
|
2
|
55171
|
311
|
Запорізька
|
97244
|
357
|
1993
|
20
|
80148
|
805
|
Івано-Франківська
|
84195
|
51
|
1974
|
5
|
78686
|
175
|
Київська
|
119614
|
126
|
2428
|
21
|
102647
|
805
|
Кіровоградська
|
18751
|
42
|
690
|
10
|
11275
|
91
|
Луганська
|
23988
|
237
|
753
|
17
|
19318
|
302
|
Львівська
|
130580
|
166
|
3329
|
32
|
105726
|
542
|
Миколаївська
|
64119
|
210
|
1678
|
3
|
58593
|
1197
|
Одеська
|
135266
|
329
|
2616
|
32
|
103614
|
609
|
Полтавська
|
72909
|
395
|
1589
|
24
|
62682
|
727
|
Рівненська
|
72579
|
403
|
1062
|
6
|
64486
|
937
|
Сумська
|
73574
|
139
|
1150
|
14
|
64806
|
446
|
Тернопільська
|
66852
|
101
|
1094
|
5
|
59084
|
379
|
Харківська
|
138407
|
544
|
2849
|
21
|
112276
|
864
|
Херсонська
|
31723
|
125
|
946
|
6
|
25860
|
145
|
Хмельницька
|
84510
|
166
|
1659
|
19
|
71845
|
639
|
Черкаська
|
76259
|
297
|
1074
|
20
|
62035
|
609
|
Чернівецька
|
77566
|
74
|
1682
|
1
|
64542
|
580
|
Чернігівська
|
53960
|
25
|
1162
|
12
|
42262
|
392