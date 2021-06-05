06. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 6 травня в Україні зафіксовано 6 038 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 271, медпрацівників – 113). Кількість активних хворих - 339 864 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

783812

отримали 1 дозу, усього

783810

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

419

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

479884

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

64263

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

46632

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

193033

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

24 494

отримали 1 дозу, усього

24378

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

116

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

710

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2682

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1728

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19374

 

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 849
  • летальних випадків –

374
  • одужало (особи) –

14351

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72 373
  • методом ПЛР —

36945
  • методом ІФА —

12460
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22 968

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2097024
  • одужало (особи) –

1711709
  • летальних випадків –

45451
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 555 109

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2097024

6038

45451

374

1711709

14351

м. Київ

197357

622

4720

23

125315

704

Вінницька

68386

147

1553

16

53027

405

Волинська

57974

161

1023

8

50595

685

Дніпропетровська

124040

543

3452

23

102264

573

Донецька

81994

599

1817

27

65912

756

Житомирська

84925

107

1624

7

69540

673

Закарпатська

60252

72

1534

2

55171

311

Запорізька

97244

357

1993

20

80148

805

Івано-Франківська

84195

51

1974

5

78686

175

Київська

119614

126

2428

21

102647

805

Кіровоградська

18751

42

690

10

11275

91

Луганська

23988

237

753

17

19318

302

Львівська

130580

166

3329

32

105726

542

Миколаївська

64119

210

1678

3

58593

1197

Одеська

135266

329

2616

32

103614

609

Полтавська

72909

395

1589

24

62682

727

Рівненська

72579

403

1062

6

64486

937

Сумська

73574

139

1150

14

64806

446

Тернопільська

66852

101

1094

5

59084

379

Харківська

138407

544

2849

21

112276

864

Херсонська

31723

125

946

6

25860

145

Хмельницька

84510

166

1659

19

71845

639

Черкаська

76259

297

1074

20

62035

609

Чернівецька

77566

74

1682

1

64542

580

Чернігівська

53960

25

1162

12

42262

392
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