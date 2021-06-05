Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 6 травня в Україні зафіксовано 6 038 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 271, медпрацівників – 113). Кількість активних хворих - 339 864 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 783812 отримали 1 дозу, усього 783810 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 419 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 479884 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 64263 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 46632 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 193033 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 24 494 отримали 1 дозу, усього 24378 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 116 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 710 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2682 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1728 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19374

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1 849 летальних випадків – 374 одужало (особи) – 14351 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72 373 методом ПЛР — 36945 методом ІФА — 12460 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22 968 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2097024 одужало (особи) – 1711709 летальних випадків – 45451 проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109