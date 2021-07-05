Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 травня в Україні зафіксовано 8 404 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 185). Кількість активних хворих - 328 436 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
821770
|
отримали 1 дозу, усього
|
821768
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
428
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
480564
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
67143
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
48774
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
225289
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
37 967
|
отримали 1 дозу, усього
|
37958
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
9
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
680
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2888
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2142
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
32257
Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
3080
|
|
379
|
|
19453
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
94 479
|
|
39748
|
|
14177
|
|
40 554
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2105428
|
|
1731162
|
|
45830
|
|
9 594 857
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2105428
|
8404
|
45830
|
379
|
1731162
|
19453
|
м. Київ
|
197968
|
611
|
4750
|
30
|
126618
|
1303
|
Вінницька
|
68591
|
205
|
1563
|
10
|
53516
|
489
|
Волинська
|
58241
|
267
|
1034
|
11
|
51543
|
948
|
Дніпропетровська
|
124662
|
622
|
3490
|
38
|
102900
|
636
|
Донецька
|
82565
|
571
|
1840
|
23
|
67077
|
1165
|
Житомирська
|
85153
|
228
|
1639
|
15
|
70163
|
623
|
Закарпатська
|
60376
|
124
|
1540
|
6
|
55546
|
375
|
Запорізька
|
97738
|
494
|
2015
|
22
|
81243
|
1095
|
Івано-Франківська
|
84341
|
146
|
1982
|
8
|
78915
|
229
|
Київська
|
119980
|
366
|
2458
|
30
|
104067
|
1420
|
Кіровоградська
|
18818
|
67
|
695
|
5
|
11410
|
135
|
Луганська
|
24220
|
232
|
772
|
19
|
19561
|
243
|
Львівська
|
130836
|
256
|
3345
|
16
|
107135
|
1409
|
Миколаївська
|
64376
|
257
|
1686
|
8
|
59361
|
768
|
Одеська
|
135610
|
344
|
2642
|
26
|
104706
|
1092
|
Полтавська
|
73296
|
387
|
1611
|
22
|
63536
|
854
|
Рівненська
|
73017
|
438
|
1069
|
7
|
65388
|
902
|
Сумська
|
73911
|
337
|
1166
|
16
|
65914
|
1108
|
Тернопільська
|
67015
|
163
|
1099
|
5
|
59529
|
445
|
Харківська
|
139398
|
991
|
2865
|
16
|
113383
|
1107
|
Херсонська
|
31938
|
215
|
954
|
8
|
26014
|
154
|
Хмельницька
|
84918
|
408
|
1673
|
14
|
72844
|
999
|
Черкаська
|
76674
|
415
|
1082
|
8
|
62689
|
654
|
Чернівецька
|
77682
|
116
|
1687
|
5
|
65165
|
623
|
Чернігівська
|
54104
|
144
|
1173
|
11
|
42939
|
677