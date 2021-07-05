07. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 травня в Україні зафіксовано 8 404 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 185). Кількість активних хворих - 328 436 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

821770

отримали 1 дозу, усього

821768

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

428

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

480564

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

67143

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

48774

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

225289

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

37 967

отримали 1 дозу, усього

37958

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

9

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

680

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2888

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2142

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

32257

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

3080
  • летальних випадків –

379
  • одужало (особи) –

19453

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

94 479
  • методом ПЛР —

39748
  • методом ІФА —

14177
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40 554

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2105428
  • одужало (особи) –

1731162
  • летальних випадків –

45830
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 594 857

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2105428

8404

45830

379

1731162

19453

м. Київ

197968

611

4750

30

126618

1303

Вінницька

68591

205

1563

10

53516

489

Волинська

58241

267

1034

11

51543

948

Дніпропетровська

124662

622

3490

38

102900

636

Донецька

82565

571

1840

23

67077

1165

Житомирська

85153

228

1639

15

70163

623

Закарпатська

60376

124

1540

6

55546

375

Запорізька

97738

494

2015

22

81243

1095

Івано-Франківська

84341

146

1982

8

78915

229

Київська

119980

366

2458

30

104067

1420

Кіровоградська

18818

67

695

5

11410

135

Луганська

24220

232

772

19

19561

243

Львівська

130836

256

3345

16

107135

1409

Миколаївська

64376

257

1686

8

59361

768

Одеська

135610

344

2642

26

104706

1092

Полтавська

73296

387

1611

22

63536

854

Рівненська

73017

438

1069

7

65388

902

Сумська

73911

337

1166

16

65914

1108

Тернопільська

67015

163

1099

5

59529

445

Харківська

139398

991

2865

16

113383

1107

Херсонська

31938

215

954

8

26014

154

Хмельницька

84918

408

1673

14

72844

999

Черкаська

76674

415

1082

8

62689

654

Чернівецька

77682

116

1687

5

65165

623

Чернігівська

54104

144

1173

11

42939

677
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