Максим Степанов: Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19. Вже завтра, 8 травня, з червоної зони епідемічної небезпеки буде виведена остання, Сумська область. Про це на сторінці у Facebook повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епідемічної небезпеки. Це були надзвичайно складні 2 місяці. Ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам», – зазначив Максим Степанов.

Максим Степанов нагадав, що перші тижні третьої хвилі пандемії вірус розвивався надшвидкими темпами й одночасно вражав цілі міста. «Щодня я був на зв’язку з лікарями, які з жахом повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму. Про складність лікування та одужання», – написав Міністр. Найбільш піковими виявилися кінець березня й початок квітня. Одним з основних завдань було забезпечення лікарень країни киснем. «Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного», – акцентував він.

Міністр навів приклад однієї з міських лікарень Києва – до пандемії заклад потребував 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі – 5,5 тонни на добу. На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок.

«Ми впоралися. Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус», – зауважив Максиим Степанов і закликав українців продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил.

Міністерство охорони здоров'я України