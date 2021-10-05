10. 05. 2021
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Максим Степанов: «Україна отримала ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac»

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Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. 

«Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала», – зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов додав, що МОЗ докладає всіх можливих зусиль для збільшення постачань вакцин в Україну, аби щеплення отримали якомога більше людей. 

Так, нагадаємо, що після довготривалих переговорів із компанією Pfizer було домовлено про постачання додаткових 10 млн доз. Загалом Україна отримає 20 млн Pfizer у 2021 році. Окрім цього, Максим Степанов провів переговори з власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі. Уже в липні-серпні в Україну мають надійти перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих 10 млн доз. 

МОЗ України

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