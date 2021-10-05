Максим Степанов: «Україна отримала ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac»

Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала», – зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов додав, що МОЗ докладає всіх можливих зусиль для збільшення постачань вакцин в Україну, аби щеплення отримали якомога більше людей.

Так, нагадаємо, що після довготривалих переговорів із компанією Pfizer було домовлено про постачання додаткових 10 млн доз. Загалом Україна отримає 20 млн Pfizer у 2021 році. Окрім цього, Максим Степанов провів переговори з власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі. Уже в липні-серпні в Україну мають надійти перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих 10 млн доз.

МОЗ України