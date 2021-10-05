Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 травня в Україні зафіксовано 2 817 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 159, медпрацівників – 31). Кількість активних хворих - 307 062 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
86 3645
|
отримали 1 дозу, усього
|
863643
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
446
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
481454
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
70034
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
51858
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
260299
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
1 004
|
отримали 1 дозу, усього
|
1004
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
0
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
124
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
0
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
880
Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1 414
|
|
119
|
|
9002
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
21 883
|
|
13158
|
|
2250
|
|
6 475
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2122327
|
|
1768753
|
|
46512
|
|
9 668 937
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2122327
|
2817
|
46512
|
119
|
1768753
|
9002
|
м. Київ
|
199077
|
101
|
4826
|
8
|
128157
|
46
|
Вінницька
|
68927
|
38
|
1577
|
5
|
54457
|
117
|
Волинська
|
58639
|
95
|
1044
|
3
|
52595
|
175
|
Дніпропетровська
|
126577
|
449
|
3570
|
18
|
104152
|
397
|
Донецька
|
83778
|
243
|
1879
|
0
|
69220
|
531
|
Житомирська
|
85745
|
132
|
1657
|
2
|
71669
|
185
|
Закарпатська
|
60566
|
32
|
1544
|
2
|
56374
|
193
|
Запорізька
|
98347
|
74
|
2055
|
25
|
83335
|
242
|
Івано-Франківська
|
84639
|
50
|
1997
|
1
|
79509
|
99
|
Київська
|
120744
|
184
|
2516
|
4
|
106291
|
283
|
Кіровоградська
|
19183
|
72
|
709
|
2
|
12534
|
472
|
Луганська
|
24569
|
31
|
788
|
2
|
20046
|
29
|
Львівська
|
131860
|
217
|
3377
|
4
|
110243
|
1009
|
Миколаївська
|
65071
|
156
|
1702
|
1
|
60326
|
214
|
Одеська
|
136401
|
83
|
2686
|
0
|
106949
|
672
|
Полтавська
|
73890
|
130
|
1632
|
6
|
64075
|
52
|
Рівненська
|
73701
|
67
|
1087
|
5
|
66473
|
116
|
Сумська
|
74542
|
54
|
1178
|
0
|
67797
|
452
|
Тернопільська
|
67614
|
108
|
1115
|
8
|
60552
|
320
|
Харківська
|
140557
|
175
|
2915
|
11
|
115920
|
742
|
Херсонська
|
32409
|
90
|
970
|
0
|
26522
|
11
|
Хмельницька
|
85538
|
15
|
1694
|
2
|
74643
|
173
|
Черкаська
|
77266
|
126
|
1104
|
0
|
63853
|
325
|
Чернівецька
|
77914
|
58
|
1697
|
3
|
66636
|
381
|
Чернігівська
|
54773
|
37
|
1193
|
7
|
46425
|
1766