Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 травня в Україні зафіксовано 2 817 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 159, медпрацівників – 31). Кількість активних хворих - 307 062 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 86 3645 отримали 1 дозу, усього 863643 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 446 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 481454 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 70034 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 51858 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 260299 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 1 004 отримали 1 дозу, усього 1004 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 0 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 124 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 0 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 880

Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1 414 летальних випадків – 119 одужало (особи) – 9002 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 21 883 методом ПЛР — 13158 методом ІФА — 2250 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 6 475 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2122327 одужало (особи) – 1768753 летальних випадків – 46512 проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937