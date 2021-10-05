10. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 травня в Україні зафіксовано 2 817 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 159, медпрацівників – 31). Кількість активних хворих - 307 062 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

86 3645

отримали 1 дозу, усього

863643

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

446

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

481454

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

70034

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

51858

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

260299

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

1 004

отримали 1 дозу, усього

1004

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

0

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

124

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

0

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

880

 

Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 414
  • летальних випадків –

119
  • одужало (особи) –

9002

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

21 883
  • методом ПЛР —

13158
  • методом ІФА —

2250
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

6 475

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2122327
  • одужало (особи) –

1768753
  • летальних випадків –

46512
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 668 937

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2122327

2817

46512

119

1768753

9002

м. Київ

199077

101

4826

8

128157

46

Вінницька

68927

38

1577

5

54457

117

Волинська

58639

95

1044

3

52595

175

Дніпропетровська

126577

449

3570

18

104152

397

Донецька

83778

243

1879

0

69220

531

Житомирська

85745

132

1657

2

71669

185

Закарпатська

60566

32

1544

2

56374

193

Запорізька

98347

74

2055

25

83335

242

Івано-Франківська

84639

50

1997

1

79509

99

Київська

120744

184

2516

4

106291

283

Кіровоградська

19183

72

709

2

12534

472

Луганська

24569

31

788

2

20046

29

Львівська

131860

217

3377

4

110243

1009

Миколаївська

65071

156

1702

1

60326

214

Одеська

136401

83

2686

0

106949

672

Полтавська

73890

130

1632

6

64075

52

Рівненська

73701

67

1087

5

66473

116

Сумська

74542

54

1178

0

67797

452

Тернопільська

67614

108

1115

8

60552

320

Харківська

140557

175

2915

11

115920

742

Херсонська

32409

90

970

0

26522

11

Хмельницька

85538

15

1694

2

74643

173

Черкаська

77266

126

1104

0

63853

325

Чернівецька

77914

58

1697

3

66636

381

Чернігівська

54773

37

1193

7

46425

1766
 
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