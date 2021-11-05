Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 11 травня в Україні зафіксовано 2 208 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 89, медпрацівників – 34). Кількість активних хворих - 300 534 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
865 590
|
отримали 1 дозу, усього
|
865588
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
695
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
481464
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
70270
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
52077
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
261779
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
2 194
|
отримали 1 дозу, усього
|
1945
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
249
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
10
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
236
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
468
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1480
Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1084
|
|
119
|
|
8617
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
21 974
|
|
13349
|
|
3467
|
|
5 158
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2124535
|
|
1777370
|
|
46631
|
|
9 682 286
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2124535
|
2208
|
46631
|
119
|
1777370
|
8617
|
м. Київ
|
199175
|
98
|
4838
|
12
|
128208
|
51
|
Вінницька
|
68966
|
39
|
1579
|
2
|
54829
|
372
|
Волинська
|
58744
|
105
|
1044
|
0
|
52784
|
189
|
Дніпропетровська
|
126768
|
191
|
3594
|
24
|
105232
|
1080
|
Донецька
|
84103
|
325
|
1879
|
0
|
69547
|
327
|
Житомирська
|
85761
|
16
|
1661
|
4
|
71911
|
242
|
Закарпатська
|
60609
|
43
|
1544
|
0
|
56608
|
234
|
Запорізька
|
98516
|
169
|
2068
|
13
|
83696
|
361
|
Івано-Франківська
|
84670
|
31
|
1998
|
1
|
79701
|
192
|
Київська
|
120820
|
76
|
2521
|
5
|
106567
|
276
|
Кіровоградська
|
19250
|
67
|
712
|
3
|
12883
|
349
|
Луганська
|
24584
|
15
|
793
|
5
|
20055
|
9
|
Львівська
|
131910
|
50
|
3381
|
4
|
110987
|
744
|
Миколаївська
|
65203
|
132
|
1707
|
5
|
60654
|
328
|
Одеська
|
136487
|
86
|
2686
|
0
|
107483
|
534
|
Полтавська
|
73987
|
97
|
1635
|
3
|
64119
|
44
|
Рівненська
|
73777
|
76
|
1089
|
2
|
66691
|
218
|
Сумська
|
74593
|
51
|
1179
|
1
|
68087
|
290
|
Тернопільська
|
67676
|
62
|
1118
|
3
|
60744
|
192
|
Харківська
|
140770
|
213
|
2930
|
15
|
116670
|
750
|
Херсонська
|
32447
|
38
|
974
|
4
|
26749
|
227
|
Хмельницька
|
85538
|
0
|
1701
|
7
|
74847
|
204
|
Черкаська
|
77394
|
128
|
1104
|
0
|
64407
|
554
|
Чернівецька
|
77977
|
63
|
1700
|
3
|
67021
|
385
|
Чернігівська
|
54810
|
37
|
1196
|
3
|
46890
|
465