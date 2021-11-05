11. 05. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.05.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я станом на 11 травня в Україні зафіксовано 2 208 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 89, медпрацівників – 34). Кількість активних хворих - 300 534 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

865 590

отримали 1 дозу, усього

865588

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

695

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

481464

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

70270

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

52077

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

261779

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

2 194

отримали 1 дозу, усього

1945

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

249

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

10

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

236

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

468

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1480

 

Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1084
  • летальних випадків –

119
  • одужало (особи) –

8617

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

21 974
  • методом ПЛР —

13349
  • методом ІФА —

3467
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 158

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2124535
  • одужало (особи) –

1777370
  • летальних випадків –

46631
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 682 286

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2124535

2208

46631

119

1777370

8617

м. Київ

199175

98

4838

12

128208

51

Вінницька

68966

39

1579

2

54829

372

Волинська

58744

105

1044

0

52784

189

Дніпропетровська

126768

191

3594

24

105232

1080

Донецька

84103

325

1879

0

69547

327

Житомирська

85761

16

1661

4

71911

242

Закарпатська

60609

43

1544

0

56608

234

Запорізька

98516

169

2068

13

83696

361

Івано-Франківська

84670

31

1998

1

79701

192

Київська

120820

76

2521

5

106567

276

Кіровоградська

19250

67

712

3

12883

349

Луганська

24584

15

793

5

20055

9

Львівська

131910

50

3381

4

110987

744

Миколаївська

65203

132

1707

5

60654

328

Одеська

136487

86

2686

0

107483

534

Полтавська

73987

97

1635

3

64119

44

Рівненська

73777

76

1089

2

66691

218

Сумська

74593

51

1179

1

68087

290

Тернопільська

67676

62

1118

3

60744

192

Харківська

140770

213

2930

15

116670

750

Херсонська

32447

38

974

4

26749

227

Хмельницька

85538

0

1701

7

74847

204

Черкаська

77394

128

1104

0

64407

554

Чернівецька

77977

63

1700

3

67021

385

Чернігівська

54810

37

1196

3

46890

465
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2021 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            