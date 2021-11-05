Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 11 травня в Україні зафіксовано 2 208 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 89, медпрацівників – 34). Кількість активних хворих - 300 534 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 865 590 отримали 1 дозу, усього 865588 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 695 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 481464 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 70270 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 52077 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 261779 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 2 194 отримали 1 дозу, усього 1945 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 249 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 10 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 236 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 468 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1480

Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1084 летальних випадків – 119 одужало (особи) – 8617 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 21 974 методом ПЛР — 13349 методом ІФА — 3467 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 158 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2124535 одужало (особи) – 1777370 летальних випадків – 46631 проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286