МОЗ: «Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19»

Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Україна законтрактувала і вже до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин. Це препарати за прямими контрактами між державою Україна й виробниками вакцин. Йдеться про 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax», – наголосив Степанов.

Міністр зазначив, що це саме та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для щеплення більшості дорослого населення України вже до кінця 2021 року. Мета МОЗ – доставити в Україну 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.

Степанов наголосив, що міністерство постійно працює над удосконаленням процесу вакцинації. Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти вже на 2022 і 2023 роки. «Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує. Кожна країна виборює вакцини для захисту власного населення», – додав міністр.

Зусиллями команди МОЗ ситуація з постачанням вакцин в Україну стабілізується. Протягом останніх 10 днів країна отримала 1 млн доз вакцин компанії Sinovac. У квітні у рамках глобальної ініціативи СOVAX – 367 тис. AstraZeneca та 117 тис. доз Pfizer. Додатково 1,4 млн доз вакцин по COVAX очікуються вже до кінця травня. 500 тис. доз Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.

Нагадаємо, у 1 кварталі 2021 року Україна очікувала прибуття 3,184 млн доз вакцин, з яких фактично отримано 500 тис., у 2 кварталі – 5,016 млн, з яких є 1,699 млн доз. У 3 кварталі планувалось прибуття 10,6 млн та у 4 кварталі 2021 – 23,1 млн доз вакцин.

МОЗ України