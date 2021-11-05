Максим Степанов: «Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації проти COVID-19»

Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації проти COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

«Українські сертифікати матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ», – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що кінцевого переліку вимог до паспортів вакцинації в ЄС поки немає, триває робота й українські фахівці перебувають у постійному діалозі з європейськими колегами.

Степанов також поінформував, що команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн. Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року. Водночас міністр охорони здоров’я вкотре закликав політиків не маніпулювати інформацією щодо процесу вакцинації в Україні: всі вакцини, які використовують в Україні, сертифіковані або перебувають на розгляді ВООЗ та ЕМА.

МОЗ України