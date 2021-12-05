Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 12 травня в Україні зафіксовано 4 538 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 180, медпрацівників – 142). Кількість активних хворих - 284 950 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
882 621
|
отримали 1 дозу, усього
|
882619
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
481864
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
72269
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53311
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
275177
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
18 264
|
отримали 1 дозу, усього
|
17031
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
1233
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
400
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2148
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2316
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13400
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1349
|
|
356
|
|
19766
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
71 383
|
|
38959
|
|
12617
|
|
19 807
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2129073
|
|
1797136
|
|
46987
|
|
9 721 036
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2129073
|
4538
|
46987
|
356
|
1797136
|
19766
|
м. Київ
|
199802
|
627
|
4854
|
16
|
129072
|
864
|
Вінницька
|
69029
|
63
|
1590
|
11
|
55403
|
574
|
Волинська
|
58883
|
139
|
1049
|
5
|
52967
|
183
|
Дніпропетровська
|
126979
|
211
|
3628
|
34
|
106079
|
847
|
Донецька
|
84459
|
356
|
1901
|
22
|
70664
|
1117
|
Житомирська
|
85821
|
60
|
1673
|
12
|
72794
|
883
|
Закарпатська
|
60621
|
12
|
1549
|
5
|
56731
|
123
|
Запорізька
|
98791
|
275
|
2087
|
19
|
84756
|
1060
|
Івано-Франківська
|
84701
|
31
|
2005
|
7
|
80028
|
327
|
Київська
|
120989
|
169
|
2531
|
10
|
107186
|
619
|
Кіровоградська
|
19302
|
52
|
722
|
10
|
13171
|
288
|
Луганська
|
24783
|
199
|
806
|
13
|
20340
|
285
|
Львівська
|
132046
|
136
|
3407
|
26
|
113207
|
2220
|
Миколаївська
|
65335
|
132
|
1718
|
11
|
60998
|
344
|
Одеська
|
136637
|
150
|
2715
|
29
|
108714
|
1231
|
Полтавська
|
74367
|
380
|
1657
|
22
|
65286
|
1167
|
Рівненська
|
74248
|
471
|
1100
|
11
|
68328
|
1637
|
Сумська
|
74651
|
58
|
1191
|
12
|
68742
|
655
|
Тернопільська
|
67730
|
54
|
1123
|
5
|
61197
|
453
|
Харківська
|
141115
|
345
|
2954
|
24
|
117538
|
868
|
Херсонська
|
32478
|
31
|
974
|
0
|
26921
|
172
|
Хмельницька
|
85691
|
153
|
1712
|
11
|
75635
|
788
|
Черкаська
|
77698
|
304
|
1123
|
19
|
65389
|
982
|
Чернівецька
|
78042
|
65
|
1701
|
1
|
67649
|
628
|
Чернігівська
|
54875
|
65
|
1217
|
21
|
48341
|
1451