Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 12 травня в Україні зафіксовано 4 538 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 180, медпрацівників – 142). Кількість активних хворих - 284 950 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 882 621 отримали 1 дозу, усього 882619 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 481864 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 72269 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53311 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 275177 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18 264 отримали 1 дозу, усього 17031 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 1233 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 400 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2148 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2316 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13400

Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1349 летальних випадків – 356 одужало (особи) – 19766 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71 383 методом ПЛР — 38959 методом ІФА — 12617 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19 807 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2129073 одужало (особи) – 1797136 летальних випадків – 46987 проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036