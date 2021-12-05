12. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (12.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 12 травня в Україні зафіксовано 4 538 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 180, медпрацівників – 142). Кількість активних хворих - 284 950 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

882 621

отримали 1 дозу, усього

882619

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

481864

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

72269

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53311

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

275177

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

18 264

отримали 1 дозу, усього

17031

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

1233

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

400

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2148

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2316

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13400

Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1349
  • летальних випадків –

356
  • одужало (особи) –

19766

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71 383
  • методом ПЛР —

38959
  • методом ІФА —

12617
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19 807

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2129073
  • одужало (особи) –

1797136
  • летальних випадків –

46987
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 721 036

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2129073

4538

46987

356

1797136

19766

м. Київ

199802

627

4854

16

129072

864

Вінницька

69029

63

1590

11

55403

574

Волинська

58883

139

1049

5

52967

183

Дніпропетровська

126979

211

3628

34

106079

847

Донецька

84459

356

1901

22

70664

1117

Житомирська

85821

60

1673

12

72794

883

Закарпатська

60621

12

1549

5

56731

123

Запорізька

98791

275

2087

19

84756

1060

Івано-Франківська

84701

31

2005

7

80028

327

Київська

120989

169

2531

10

107186

619

Кіровоградська

19302

52

722

10

13171

288

Луганська

24783

199

806

13

20340

285

Львівська

132046

136

3407

26

113207

2220

Миколаївська

65335

132

1718

11

60998

344

Одеська

136637

150

2715

29

108714

1231

Полтавська

74367

380

1657

22

65286

1167

Рівненська

74248

471

1100

11

68328

1637

Сумська

74651

58

1191

12

68742

655

Тернопільська

67730

54

1123

5

61197

453

Харківська

141115

345

2954

24

117538

868

Херсонська

32478

31

974

0

26921

172

Хмельницька

85691

153

1712

11

75635

788

Черкаська

77698

304

1123

19

65389

982

Чернівецька

78042

65

1701

1

67649

628

Чернігівська

54875

65

1217

21

48341

1451
 
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