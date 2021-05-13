Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 13 травня в Україні зафіксовано 6 813 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 289, медпрацівників – 160). Кількість активних хворих - 271 910 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
901 107
|
отримали 1 дозу, усього
|
901105
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
3828
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
482489
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
74528
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
54249
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
289841
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
20 386
|
отримали 1 дозу, усього
|
18486
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
1900
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
695
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2611
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2412
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14668
Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 569
|
|
346
|
|
19507
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
89 490
|
|
35366
|
|
15261
|
|
38 863
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2135886
|
|
1816643
|
|
47333
|
|
9 756 402
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2135886
|
6813
|
47333
|
346
|
1816643
|
19507
|
м. Київ
|
200528
|
726
|
4883
|
29
|
130113
|
1041
|
Вінницька
|
69157
|
128
|
1592
|
2
|
56000
|
597
|
Волинська
|
59109
|
226
|
1059
|
10
|
53563
|
596
|
Дніпропетровська
|
127532
|
553
|
3662
|
34
|
107206
|
1127
|
Донецька
|
85046
|
587
|
1954
|
53
|
71568
|
904
|
Житомирська
|
85939
|
118
|
1680
|
7
|
73957
|
1163
|
Закарпатська
|
60725
|
104
|
1553
|
4
|
56866
|
135
|
Запорізька
|
99223
|
432
|
2106
|
19
|
86403
|
1647
|
Івано-Франківська
|
84871
|
170
|
2013
|
8
|
80341
|
313
|
Київська
|
121249
|
260
|
2554
|
23
|
108354
|
1168
|
Кіровоградська
|
19419
|
117
|
728
|
6
|
13391
|
220
|
Луганська
|
24909
|
126
|
817
|
11
|
20692
|
352
|
Львівська
|
132305
|
259
|
3424
|
17
|
115081
|
1874
|
Миколаївська
|
65579
|
244
|
1723
|
5
|
61419
|
421
|
Одеська
|
136833
|
196
|
2738
|
23
|
109679
|
965
|
Полтавська
|
74674
|
307
|
1669
|
12
|
66375
|
1089
|
Рівненська
|
74707
|
459
|
1105
|
5
|
69040
|
712
|
Сумська
|
74810
|
159
|
1206
|
15
|
69335
|
593
|
Тернопільська
|
67859
|
129
|
1125
|
2
|
61601
|
404
|
Харківська
|
141750
|
635
|
2977
|
23
|
118427
|
889
|
Херсонська
|
32636
|
158
|
974
|
0
|
27268
|
347
|
Хмельницька
|
85923
|
232
|
1718
|
6
|
76480
|
845
|
Черкаська
|
78025
|
327
|
1138
|
15
|
66075
|
686
|
Чернівецька
|
78116
|
74
|
1706
|
5
|
68321
|
672
|
Чернігівська
|
54962
|
87
|
1229
|
12
|
49088
|
747