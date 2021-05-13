Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 13 травня в Україні зафіксовано 6 813 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 289, медпрацівників – 160). Кількість активних хворих - 271 910 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 901 107 отримали 1 дозу, усього 901105 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 3828 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 482489 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 74528 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54249 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 289841 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 20 386 отримали 1 дозу, усього 18486 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 1900 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 695 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2611 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2412 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 14668

Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 569 летальних випадків – 346 одужало (особи) – 19507 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 89 490 методом ПЛР — 35366 методом ІФА — 15261 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 38 863 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2135886 одужало (особи) – 1816643 летальних випадків – 47333 проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402