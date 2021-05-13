13. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 13 травня в Україні зафіксовано 6 813 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 289, медпрацівників – 160). Кількість активних хворих - 271 910 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

901 107

отримали 1 дозу, усього

901105

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

3828

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

482489

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

74528

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54249

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

289841

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

20 386

отримали 1 дозу, усього

18486

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

1900

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

695

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2611

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2412

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14668

 

Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 569
  • летальних випадків –

346
  • одужало (особи) –

19507

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

89 490
  • методом ПЛР —

35366
  • методом ІФА —

15261
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

38 863

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2135886
  • одужало (особи) –

1816643
  • летальних випадків –

47333
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 756 402

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2135886

6813

47333

346

1816643

19507

м. Київ

200528

726

4883

29

130113

1041

Вінницька

69157

128

1592

2

56000

597

Волинська

59109

226

1059

10

53563

596

Дніпропетровська

127532

553

3662

34

107206

1127

Донецька

85046

587

1954

53

71568

904

Житомирська

85939

118

1680

7

73957

1163

Закарпатська

60725

104

1553

4

56866

135

Запорізька

99223

432

2106

19

86403

1647

Івано-Франківська

84871

170

2013

8

80341

313

Київська

121249

260

2554

23

108354

1168

Кіровоградська

19419

117

728

6

13391

220

Луганська

24909

126

817

11

20692

352

Львівська

132305

259

3424

17

115081

1874

Миколаївська

65579

244

1723

5

61419

421

Одеська

136833

196

2738

23

109679

965

Полтавська

74674

307

1669

12

66375

1089

Рівненська

74707

459

1105

5

69040

712

Сумська

74810

159

1206

15

69335

593

Тернопільська

67859

129

1125

2

61601

404

Харківська

141750

635

2977

23

118427

889

Херсонська

32636

158

974

0

27268

347

Хмельницька

85923

232

1718

6

76480

845

Черкаська

78025

327

1138

15

66075

686

Чернівецька

78116

74

1706

5

68321

672

Чернігівська

54962

87

1229

12

49088

747
 
 
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