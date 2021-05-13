Ярослав Кучер: «МОЗ працює над впровадженням цифрових сертифікатів із вакцинації»

МОЗ працює над впровадженням цифрових сертифікатів із вакцинації. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

«МОЗ уважно стежить за кроками Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського Союзу, які спрямовані на впровадження так званих цифрових сертифікатів із вакцинації. Сьогодні триває робота щодо формування нормативно-правової бази, опису техніко-функціональних вимог до документів, а також способів підтвердження їх дійсності. Сертифікати спростять перетинання кордонів громадянами», – прокоментував Кучер.

Заступник міністра також поінформував, що вже цього місяця відбудуться розширені консультації з фахівцями Європейської комісії. Експерти зможуть уточнити та синхронізувати технічні питання, які готуються впроваджувати європейські країни.

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