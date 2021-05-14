МОЗ поглибить аналіз поширення антитіл до коронавірусу Sars-Cov-2

МОЗ розпочинає сероепідеміологічне дослідження поширення антитіл до коронавірусу Sars-Cov-2. Проєкт буде реалізовано разом з «Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та Центром громадського здоров’я. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Науковці Інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найуразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику. Це дуже важливо для глибшого розуміння захворюваності. Ми зможемо побачити ціліснішу картину, врахувати інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу», – поінформувала Шаталова.

Дослідження планують проводити у два етапи: польовий та аналітичний.

Польовий етап передбачає формування мобільних бригад. Кожна складатиметься з соціологічних працівників та медика, котрі робитимуть опитування та братимуть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG. Таким чином планують охопити до 9 000 обраних рандомно дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.

Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Обидва етапи дослідження фахівці планують завершити протягом літа. Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, у результаті якої вони отримають безкоштовнірезультати тестів на антитіла. Проєкт реалізують у рамках спільного для Міністерства охорони здоров’я та Світового банку проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

МОЗ України