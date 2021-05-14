Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 травня в Україні зафіксовано 7 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 216). Кількість акивних хворих - 263 227 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
918 164
|
отримали 1 дозу, усього
|
918162
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
8358
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
483049
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
77653
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
54802
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
302660
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
21 587
|
отримали 1 дозу, усього
|
17057
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
4530
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
620
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4425
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3702
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
12840
Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 195
|
|
287
|
|
15958
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79 452
|
|
33889
|
|
14118
|
|
31 445
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2143448
|
|
1832601
|
|
47620
|
|
9 790 291
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2143448
|
7562
|
47620
|
287
|
1832601
|
15958
|
м. Київ
|
201209
|
681
|
4905
|
22
|
130961
|
848
|
Вінницька
|
69283
|
126
|
1599
|
7
|
56608
|
608
|
Волинська
|
59337
|
228
|
1062
|
3
|
53961
|
398
|
Дніпропетровська
|
128019
|
487
|
3694
|
32
|
107763
|
557
|
Донецька
|
85491
|
445
|
1979
|
25
|
72541
|
973
|
Житомирська
|
86150
|
211
|
1683
|
3
|
75211
|
1254
|
Закарпатська
|
60830
|
105
|
1555
|
2
|
57022
|
156
|
Запорізька
|
99524
|
301
|
2127
|
21
|
87647
|
1244
|
Івано-Франківська
|
85057
|
186
|
2022
|
9
|
80580
|
239
|
Київська
|
121550
|
301
|
2567
|
13
|
109360
|
1006
|
Кіровоградська
|
19546
|
127
|
732
|
4
|
13525
|
134
|
Луганська
|
25095
|
186
|
822
|
5
|
20994
|
302
|
Львівська
|
132655
|
350
|
3442
|
18
|
116085
|
1004
|
Миколаївська
|
65864
|
285
|
1728
|
5
|
61564
|
145
|
Одеська
|
137201
|
368
|
2765
|
27
|
110584
|
905
|
Полтавська
|
74999
|
325
|
1678
|
9
|
67182
|
807
|
Рівненська
|
75064
|
357
|
1113
|
8
|
69955
|
915
|
Сумська
|
75059
|
249
|
1218
|
12
|
69834
|
499
|
Тернопільська
|
68059
|
200
|
1130
|
5
|
61897
|
296
|
Харківська
|
142415
|
665
|
3002
|
25
|
119443
|
1016
|
Херсонська
|
32886
|
250
|
976
|
2
|
27445
|
177
|
Хмельницька
|
86257
|
334
|
1722
|
4
|
77165
|
685
|
Черкаська
|
78474
|
449
|
1151
|
13
|
66602
|
527
|
Чернівецька
|
78211
|
95
|
1710
|
4
|
69060
|
739
|
Чернігівська
|
55213
|
251
|
1238
|
9
|
49612
|
524