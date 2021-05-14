14. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 травня в Україні зафіксовано 7 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 216). Кількість акивних хворих - 263 227 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

918 164

отримали 1 дозу, усього

918162

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

8358

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

483049

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

77653

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54802

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

302660

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

21 587

отримали 1 дозу, усього

17057

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

4530

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

620

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4425

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3702

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12840

 

Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 195
  • летальних випадків –

287
  • одужало (особи) –

15958

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79 452
  • методом ПЛР —

33889
  • методом ІФА —

14118
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31 445

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2143448
  • одужало (особи) –

1832601
  • летальних випадків –

47620
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 790 291
 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2143448

7562

47620

287

1832601

15958

м. Київ

201209

681

4905

22

130961

848

Вінницька

69283

126

1599

7

56608

608

Волинська

59337

228

1062

3

53961

398

Дніпропетровська

128019

487

3694

32

107763

557

Донецька

85491

445

1979

25

72541

973

Житомирська

86150

211

1683

3

75211

1254

Закарпатська

60830

105

1555

2

57022

156

Запорізька

99524

301

2127

21

87647

1244

Івано-Франківська

85057

186

2022

9

80580

239

Київська

121550

301

2567

13

109360

1006

Кіровоградська

19546

127

732

4

13525

134

Луганська

25095

186

822

5

20994

302

Львівська

132655

350

3442

18

116085

1004

Миколаївська

65864

285

1728

5

61564

145

Одеська

137201

368

2765

27

110584

905

Полтавська

74999

325

1678

9

67182

807

Рівненська

75064

357

1113

8

69955

915

Сумська

75059

249

1218

12

69834

499

Тернопільська

68059

200

1130

5

61897

296

Харківська

142415

665

3002

25

119443

1016

Херсонська

32886

250

976

2

27445

177

Хмельницька

86257

334

1722

4

77165

685

Черкаська

78474

449

1151

13

66602

527

Чернівецька

78211

95

1710

4

69060

739

Чернігівська

55213

251

1238

9

49612

524
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