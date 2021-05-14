Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 травня в Україні зафіксовано 7 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 216). Кількість акивних хворих - 263 227 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 918 164 отримали 1 дозу, усього 918162 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 8358 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 483049 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 77653 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54802 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 302660 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 21 587 отримали 1 дозу, усього 17057 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 4530 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 620 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4425 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3702 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 12840

Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 195 летальних випадків – 287 одужало (особи) – 15958 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79 452 методом ПЛР — 33889 методом ІФА — 14118 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31 445 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2143448 одужало (особи) – 1832601 летальних випадків – 47620 проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291