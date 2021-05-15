15. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 15 травня в Україні зафіксовано 6 796 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 347, медпрацівників – 233). Кількість активних хворих - 252 499 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

936 499

отримали 1 дозу, усього

936497

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

13 661

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

483439

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

79881

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

55846

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

317333

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

23 638

отримали 1 дозу, усього

18335

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

5303

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

440

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4156

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4344

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14698

 

Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 197
  • летальних випадків –

322
  • одужало (особи) –

17202

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

76 496
  • методом ПЛР —

34108
  • методом ІФА —

14028
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

28 360

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2150244
  • одужало (особи) –

1849803
  • летальних випадків –

47942
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 824 399
 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2150244

6796

47942

322

1849803

17202

м. Київ

201753

544

4919

14

131998

1037

Вінницька

69424

141

1611

12

57261

653

Волинська

59543

206

1073

11

54337

376

Дніпропетровська

128537

518

3733

39

109392

1629

Донецька

85971

480

2026

47

73417

876

Житомирська

86290

140

1686

3

76304

1093

Закарпатська

60927

97

1558

3

57247

225

Запорізька

99866

342

2144

17

88783

1136

Івано-Франківська

85172

115

2024

2

80837

257

Київська

121868

318

2576

9

110534

1174

Кіровоградська

19641

95

740

8

13678

153

Луганська

25254

159

828

6

21334

340

Львівська

133087

432

3458

16

116904

819

Миколаївська

66076

212

1737

9

61985

421

Одеська

137552

351

2785

20

111737

1153

Полтавська

75297

298

1690

12

67981

799

Рівненська

75417

353

1119

6

70436

481

Сумська

75249

190

1222

4

70089

255

Тернопільська

68212

153

1134

4

62226

329

Харківська

143045

630

3018

16

120573

1130

Херсонська

33072

186

1004

28

27734

289

Хмельницька

86449

192

1736

14

77672

507

Черкаська

78819

345

1159

8

67407

805

Чернівецька

78299

88

1718

8

69781

721

Чернігівська

55424

211

1244

6

50156

544
 
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