Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 15 травня в Україні зафіксовано 6 796 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 347, медпрацівників – 233). Кількість активних хворих - 252 499 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
936 499
|
отримали 1 дозу, усього
|
936497
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
13 661
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
483439
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
79881
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
55846
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
317333
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
23 638
|
отримали 1 дозу, усього
|
18335
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
5303
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
440
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4156
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
4344
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14698
Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 197
|
|
322
|
|
17202
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
76 496
|
|
34108
|
|
14028
|
|
28 360
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2150244
|
|
1849803
|
|
47942
|
|
9 824 399
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2150244
|
6796
|
47942
|
322
|
1849803
|
17202
|
м. Київ
|
201753
|
544
|
4919
|
14
|
131998
|
1037
|
Вінницька
|
69424
|
141
|
1611
|
12
|
57261
|
653
|
Волинська
|
59543
|
206
|
1073
|
11
|
54337
|
376
|
Дніпропетровська
|
128537
|
518
|
3733
|
39
|
109392
|
1629
|
Донецька
|
85971
|
480
|
2026
|
47
|
73417
|
876
|
Житомирська
|
86290
|
140
|
1686
|
3
|
76304
|
1093
|
Закарпатська
|
60927
|
97
|
1558
|
3
|
57247
|
225
|
Запорізька
|
99866
|
342
|
2144
|
17
|
88783
|
1136
|
Івано-Франківська
|
85172
|
115
|
2024
|
2
|
80837
|
257
|
Київська
|
121868
|
318
|
2576
|
9
|
110534
|
1174
|
Кіровоградська
|
19641
|
95
|
740
|
8
|
13678
|
153
|
Луганська
|
25254
|
159
|
828
|
6
|
21334
|
340
|
Львівська
|
133087
|
432
|
3458
|
16
|
116904
|
819
|
Миколаївська
|
66076
|
212
|
1737
|
9
|
61985
|
421
|
Одеська
|
137552
|
351
|
2785
|
20
|
111737
|
1153
|
Полтавська
|
75297
|
298
|
1690
|
12
|
67981
|
799
|
Рівненська
|
75417
|
353
|
1119
|
6
|
70436
|
481
|
Сумська
|
75249
|
190
|
1222
|
4
|
70089
|
255
|
Тернопільська
|
68212
|
153
|
1134
|
4
|
62226
|
329
|
Харківська
|
143045
|
630
|
3018
|
16
|
120573
|
1130
|
Херсонська
|
33072
|
186
|
1004
|
28
|
27734
|
289
|
Хмельницька
|
86449
|
192
|
1736
|
14
|
77672
|
507
|
Черкаська
|
78819
|
345
|
1159
|
8
|
67407
|
805
|
Чернівецька
|
78299
|
88
|
1718
|
8
|
69781
|
721
|
Чернігівська
|
55424
|
211
|
1244
|
6
|
50156
|
544