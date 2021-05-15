Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 15 травня в Україні зафіксовано 6 796 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 347, медпрацівників – 233). Кількість активних хворих - 252 499 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 936 499 отримали 1 дозу, усього 936497 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 13 661 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 483439 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 79881 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 55846 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 317333 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 23 638 отримали 1 дозу, усього 18335 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 5303 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 440 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4156 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4344 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 14698

Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 197 летальних випадків – 322 одужало (особи) – 17202 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 76 496 методом ПЛР — 34108 методом ІФА — 14028 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 28 360 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2150244 одужало (особи) – 1849803 летальних випадків – 47942 проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399