Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 травня в Україні зафіксовано 2 136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 243 223 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
940160
|
отримали 1 дозу, усього
|
940 158
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
18394
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
483669
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
80409
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
56129
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
319953
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
2 230
|
отримали 1 дозу, усього
|
922
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
1308
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
50
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
328
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1152
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
700
Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1260
|
|
109
|
|
6869
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
17 306
|
|
9966
|
|
1396
|
|
5 944
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2156000
|
|
1864593
|
|
48184
|
|
9 851 754
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2156000
|
2136
|
48184
|
109
|
1864593
|
6869
|
м. Київ
|
201992
|
102
|
4950
|
10
|
132396
|
64
|
Вінницька
|
69523
|
37
|
1615
|
1
|
58088
|
380
|
Волинська
|
59745
|
102
|
1092
|
12
|
54609
|
149
|
Дніпропетровська
|
129201
|
134
|
3781
|
21
|
110342
|
508
|
Донецька
|
86421
|
190
|
2026
|
0
|
73673
|
122
|
Житомирська
|
86509
|
93
|
1694
|
4
|
77087
|
294
|
Закарпатська
|
60959
|
10
|
1560
|
0
|
57481
|
130
|
Запорізька
|
100079
|
98
|
2164
|
20
|
89251
|
262
|
Івано-Франківська
|
85301
|
42
|
2025
|
0
|
81046
|
105
|
Київська
|
122242
|
97
|
2577
|
0
|
111524
|
480
|
Кіровоградська
|
19694
|
4
|
744
|
1
|
14108
|
238
|
Луганська
|
25285
|
10
|
828
|
0
|
21385
|
7
|
Львівська
|
133304
|
104
|
3468
|
5
|
119260
|
1194
|
Миколаївська
|
66329
|
122
|
1747
|
5
|
62157
|
45
|
Одеська
|
137917
|
134
|
2797
|
0
|
112582
|
297
|
Полтавська
|
75449
|
62
|
1693
|
2
|
68190
|
196
|
Рівненська
|
75714
|
182
|
1135
|
8
|
70788
|
205
|
Сумська
|
75558
|
137
|
1228
|
2
|
70502
|
164
|
Тернопільська
|
68389
|
59
|
1142
|
3
|
62660
|
189
|
Харківська
|
143316
|
89
|
3050
|
10
|
122734
|
1003
|
Херсонська
|
33380
|
114
|
1004
|
0
|
28084
|
109
|
Хмельницька
|
86599
|
12
|
1738
|
1
|
77945
|
22
|
Черкаська
|
79038
|
113
|
1159
|
0
|
67750
|
231
|
Чернівецька
|
78432
|
59
|
1723
|
4
|
70693
|
423
|
Чернігівська
|
55624
|
30
|
1244
|
0
|
50258
|
52