17. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 травня в Україні зафіксовано 2 136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 243 223 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб    (від початку кампанії):

940160

отримали 1 дозу, усього

940 158

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

18394

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

483669

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

80409

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

56129

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

319953

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

2 230

отримали 1 дозу, усього

922

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

1308

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

50

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

328

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1152

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

700

 

Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1260
  • летальних випадків –

109
  • одужало (особи) –

6869

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 306
  • методом ПЛР —

9966
  • методом ІФА —

1396
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 944

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2156000
  • одужало (особи) –

1864593
  • летальних випадків –

48184
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 851 754

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2156000

2136

48184

109

1864593

6869

м. Київ

201992

102

4950

10

132396

64

Вінницька

69523

37

1615

1

58088

380

Волинська

59745

102

1092

12

54609

149

Дніпропетровська

129201

134

3781

21

110342

508

Донецька

86421

190

2026

0

73673

122

Житомирська

86509

93

1694

4

77087

294

Закарпатська

60959

10

1560

0

57481

130

Запорізька

100079

98

2164

20

89251

262

Івано-Франківська

85301

42

2025

0

81046

105

Київська

122242

97

2577

0

111524

480

Кіровоградська

19694

4

744

1

14108

238

Луганська

25285

10

828

0

21385

7

Львівська

133304

104

3468

5

119260

1194

Миколаївська

66329

122

1747

5

62157

45

Одеська

137917

134

2797

0

112582

297

Полтавська

75449

62

1693

2

68190

196

Рівненська

75714

182

1135

8

70788

205

Сумська

75558

137

1228

2

70502

164

Тернопільська

68389

59

1142

3

62660

189

Харківська

143316

89

3050

10

122734

1003

Херсонська

33380

114

1004

0

28084

109

Хмельницька

86599

12

1738

1

77945

22

Черкаська

79038

113

1159

0

67750

231

Чернівецька

78432

59

1723

4

70693

423

Чернігівська

55624

30

1244

0

50258

52
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