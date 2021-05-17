Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 травня в Україні зафіксовано 2 136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих - 243 223 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 940160 отримали 1 дозу, усього 940 158 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 18394 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 483669 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 80409 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 56129 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 319953 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 2 230 отримали 1 дозу, усього 922 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 1308 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 50 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 328 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1152 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 700

Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1260 летальних випадків – 109 одужало (особи) – 6869 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 306 методом ПЛР — 9966 методом ІФА — 1396 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 944 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2156000 одужало (особи) – 1864593 летальних випадків – 48184 проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754