18. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 235, медпрацівників – 162). Кількість активних хворих - 229 282 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

948332

отримали 1 дозу, усього

948330

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

27454

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

483999

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

81730

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

56481

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

326122

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

17 232

отримали 1 дозу, усього

8172

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

9060

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

330

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5324

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5184

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6394

 

Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

999
  • летальних випадків –

285
  • одужало (особи) –

17751

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61 110
  • методом ПЛР —

30693
  • методом ІФА —

13378
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 039

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2160095
  • одужало (особи) –

1882344
  • летальних випадків –

48469
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 882 447

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2160095

4095

48469

285

1882344

17751

м. Київ

202417

425

4959

9

133079

683

Вінницька

69567

44

1617

2

58920

832

Волинська

59880

135

1099

7

54811

202

Дніпропетровська

129421

220

3809

28

112008

1666

Донецька

86849

428

2061

35

74684

1011

Житомирська

86539

30

1696

2

78134

1047

Закарпатська

61017

58

1565

5

57680

199

Запорізька

100344

265

2184

20

90061

810

Івано-Франківська

85374

73

2030

5

81252

206

Київська

122471

229

2592

15

112406

882

Кіровоградська

19734

40

754

10

14367

259

Луганська

25396

111

833

5

21852

467

Львівська

133422

118

3488

20

120365

1105

Миколаївська

66515

186

1752

5

62496

339

Одеська

138065

148

2821

24

114308

1726

Полтавська

75724

275

1707

14

69393

1203

Рівненська

76139

425

1139

4

71647

859

Сумська

75671

113

1239

11

70859

357

Тернопільська

68454

65

1147

5

62984

324

Харківська

143575

259

3073

23

123635

901

Херсонська

33408

28

1013

9

28291

207

Хмельницька

86702

103

1748

10

78726

781

Черкаська

79218

180

1166

7

68437

687

Чернівецька

78506

74

1725

2

71230

537

Чернігівська

55687

63

1252

8

50719

461
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