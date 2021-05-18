Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 235, медпрацівників – 162). Кількість активних хворих - 229 282 особи.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 948332 отримали 1 дозу, усього 948330 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 27454 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 483999 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 81730 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 56481 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 326122 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 17 232 отримали 1 дозу, усього 8172 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 9060 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 330 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5324 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5184 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6394

Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 999 летальних випадків – 285 одужало (особи) – 17751 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61 110 методом ПЛР — 30693 методом ІФА — 13378 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 039 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2160095 одужало (особи) – 1882344 летальних випадків – 48469 проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447