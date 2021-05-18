Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 235, медпрацівників – 162). Кількість активних хворих - 229 282 особи.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
948332
|
отримали 1 дозу, усього
|
948330
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
27454
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
483999
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
81730
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
56481
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
326122
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
17 232
|
отримали 1 дозу, усього
|
8172
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
9060
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
330
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5324
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5184
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6394
Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
999
|
|
285
|
|
17751
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61 110
|
|
30693
|
|
13378
|
|
17 039
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2160095
|
|
1882344
|
|
48469
|
|
9 882 447
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2160095
|
4095
|
48469
|
285
|
1882344
|
17751
|
м. Київ
|
202417
|
425
|
4959
|
9
|
133079
|
683
|
Вінницька
|
69567
|
44
|
1617
|
2
|
58920
|
832
|
Волинська
|
59880
|
135
|
1099
|
7
|
54811
|
202
|
Дніпропетровська
|
129421
|
220
|
3809
|
28
|
112008
|
1666
|
Донецька
|
86849
|
428
|
2061
|
35
|
74684
|
1011
|
Житомирська
|
86539
|
30
|
1696
|
2
|
78134
|
1047
|
Закарпатська
|
61017
|
58
|
1565
|
5
|
57680
|
199
|
Запорізька
|
100344
|
265
|
2184
|
20
|
90061
|
810
|
Івано-Франківська
|
85374
|
73
|
2030
|
5
|
81252
|
206
|
Київська
|
122471
|
229
|
2592
|
15
|
112406
|
882
|
Кіровоградська
|
19734
|
40
|
754
|
10
|
14367
|
259
|
Луганська
|
25396
|
111
|
833
|
5
|
21852
|
467
|
Львівська
|
133422
|
118
|
3488
|
20
|
120365
|
1105
|
Миколаївська
|
66515
|
186
|
1752
|
5
|
62496
|
339
|
Одеська
|
138065
|
148
|
2821
|
24
|
114308
|
1726
|
Полтавська
|
75724
|
275
|
1707
|
14
|
69393
|
1203
|
Рівненська
|
76139
|
425
|
1139
|
4
|
71647
|
859
|
Сумська
|
75671
|
113
|
1239
|
11
|
70859
|
357
|
Тернопільська
|
68454
|
65
|
1147
|
5
|
62984
|
324
|
Харківська
|
143575
|
259
|
3073
|
23
|
123635
|
901
|
Херсонська
|
33408
|
28
|
1013
|
9
|
28291
|
207
|
Хмельницька
|
86702
|
103
|
1748
|
10
|
78726
|
781
|
Черкаська
|
79218
|
180
|
1166
|
7
|
68437
|
687
|
Чернівецька
|
78506
|
74
|
1725
|
2
|
71230
|
537
|
Чернігівська
|
55687
|
63
|
1252
|
8
|
50719
|
461