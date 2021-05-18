Безбар’єрність – нова суспільна норма в Україні

17 травня 2021 року у місті Києві відбулася презентація нових цифрових сервісів для людей з порушенням слуху. Захід відбувся у рамках реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка ініційована Оленою Володимирівною Зеленською. У презентації взяли участь Дружина Президента України Олена Зеленська, перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, міністр соціальної політики Марина Лазебна, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та секретар ГО «Громадський Рух Соціальна Єдність» Антон Гулідін.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як наголосила, що створення безбар’єрного простору для пацієнтів – важливе завдання МОЗ в контексті реформування медичної системи України.

«Одним з ключових аспектів реформування сфери охорони здоров’я є не тільки високий рівень, а й доступність медичних послуг. Отримувачі медичної допомоги мають рівні права і тому ініціатива впровадження безбар’єрного доступу до закладів охорони здоров’я, консультацій лікарів та медичних фахівців є вкрай важливою та актуальною», - зазначила Садов’як.

Заступниця міністра презентувала проєкт МОЗ, який почав діяти на сайті відомства. Йдеться про спеціальний віджет, значок «вушко», в розділі інформації, що пов’язана з усіма аспектами пандемії COVID-19. Це дозволить українцям з вадами слуху цілодобово, в режимі «гарячої лінії», зв’язуватися зі співробітниками Міністерства та за допомогою перекладачів жестової мови оперативно вирішувати питання щодо особливості лікування, порядок запису і проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби, актуальні та важливі новини, які стосуються зонування України в залежності від епідеміологічного стану. Така технологічна можливість значно спрощує спілкування і доступ до інформації з нечуючими та слабочуючими людьми.

«Кожне міністерство, кожне відомство й кожна людина, яка поділяє філософію безбар’єрності, може починати з себе. Сервіс, який сьогодні представляли міністерства, свідчить саме про це. Він має спростити отримання необхідних державних послуг для нечуючих та слабочуючих людей», – підкреслила Олена Зеленська.

Віджет для людей з вадами слуху на сайті - це тільки один з проєктів, які МОЗ почав впроваджувати для реалізації безбар’єрного доступу до якісних медичних послуг.

Наприклад, з вересня 2020 року у місті Харків реалізується інноваційний проєкт обслуговування пацієнтів з вадами слуху. У всіх державних закладах охорони здоров’я міста є планшети, які дозволяють швидко підключити перекладача жестової мови до діалогу пацієнта із медичним персоналом. Це не тільки спрощує комунікацію, але й виключає будь-яку можливість непорозуміння у діалозі лікаря та пацієнта.

Ірина Садов’як акцентувала, що послуги онлайн перекладачів жестової мови дуже актуальні в закладах охорони здоров’я і таку практику, з використанням сучасних технологій, необхідно впроваджувати по всій країні. Саме над цим МОЗ планує працювати найближчим часом, адже медицина повинна бути доступною для всіх українців і люди з порушенням слуху – не виключення, поінформувала заступниця міністра.

«Кожен громадянин України, незалежно від матеріального чи фізичного стану повинен твердо знати, що держава дбає про нього і завжди готова надати фахову і якісну допомогу з діагностування, лікування та реабілітації» - резюмувала перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

МОЗ України