Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 19 травня в Україні зафіксовано 5 138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187). Кількість активних хворих - 217091 особа.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
994 872
|
отримали 1 дозу, усього
|
957346
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
37526
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
484439
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
83108
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
56861
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
332940
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
19 088
|
отримали 1 дозу, усього
|
9016
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
10072
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
480
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
6070
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5412
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
7126
Щеплення проводилось 242 мобільними бригадами з імунізації та 454 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 269
|
|
227
|
|
17102
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
77 685
|
|
31935
|
|
13094
|
|
32 656
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2165233
|
|
1899446
|
|
48696
|
|
9 914 382
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2165233
|
5138
|
48696
|
227
|
1899446
|
17102
|
м. Київ
|
202894
|
477
|
4972
|
13
|
134959
|
1880
|
Вінницька
|
69695
|
128
|
1625
|
8
|
59533
|
613
|
Волинська
|
60073
|
193
|
1106
|
7
|
55083
|
272
|
Дніпропетровська
|
129878
|
457
|
3846
|
37
|
113895
|
1887
|
Донецька
|
87185
|
336
|
2088
|
27
|
75477
|
793
|
Житомирська
|
86654
|
115
|
1700
|
4
|
78951
|
817
|
Закарпатська
|
61084
|
67
|
1569
|
4
|
57781
|
101
|
Запорізька
|
100620
|
276
|
2193
|
9
|
90649
|
588
|
Івано-Франківська
|
85472
|
98
|
2032
|
2
|
81445
|
193
|
Київська
|
122807
|
336
|
2604
|
12
|
113348
|
942
|
Кіровоградська
|
19818
|
84
|
757
|
3
|
14613
|
246
|
Луганська
|
25507
|
111
|
838
|
5
|
22186
|
334
|
Львівська
|
133661
|
239
|
3499
|
11
|
121614
|
1249
|
Миколаївська
|
66752
|
237
|
1757
|
5
|
62608
|
112
|
Одеська
|
138195
|
130
|
2827
|
6
|
115380
|
1072
|
Полтавська
|
75855
|
131
|
1712
|
5
|
70208
|
815
|
Рівненська
|
76448
|
309
|
1141
|
2
|
72472
|
825
|
Сумська
|
75838
|
167
|
1249
|
10
|
71291
|
432
|
Тернопільська
|
68562
|
108
|
1147
|
0
|
63254
|
270
|
Харківська
|
144142
|
567
|
3092
|
19
|
124642
|
1007
|
Херсонська
|
33518
|
110
|
1014
|
1
|
28503
|
212
|
Хмельницька
|
86880
|
178
|
1756
|
8
|
79428
|
702
|
Черкаська
|
79387
|
169
|
1181
|
15
|
69255
|
818
|
Чернівецька
|
78568
|
62
|
1729
|
4
|
72010
|
780
|
Чернігівська
|
55740
|
53
|
1262
|
10
|
50861
|
142