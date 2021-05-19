19. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 19 травня в Україні зафіксовано 5 138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187). Кількість активних хворих - 217091 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

994 872

отримали 1 дозу, усього

957346

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

37526

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

484439

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

83108

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

56861

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

332940

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

19 088

отримали 1 дозу, усього

9016

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

10072

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

480

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

6070

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5412

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7126

 

Щеплення проводилось 242 мобільними бригадами з імунізації та 454 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 269
  • летальних випадків –

227
  • одужало (особи) –

17102

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

77 685
  • методом ПЛР —

31935
  • методом ІФА —

13094
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32 656

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2165233
  • одужало (особи) –

1899446
  • летальних випадків –

48696
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 914 382

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2165233

5138

48696

227

1899446

17102

м. Київ

202894

477

4972

13

134959

1880

Вінницька

69695

128

1625

8

59533

613

Волинська

60073

193

1106

7

55083

272

Дніпропетровська

129878

457

3846

37

113895

1887

Донецька

87185

336

2088

27

75477

793

Житомирська

86654

115

1700

4

78951

817

Закарпатська

61084

67

1569

4

57781

101

Запорізька

100620

276

2193

9

90649

588

Івано-Франківська

85472

98

2032

2

81445

193

Київська

122807

336

2604

12

113348

942

Кіровоградська

19818

84

757

3

14613

246

Луганська

25507

111

838

5

22186

334

Львівська

133661

239

3499

11

121614

1249

Миколаївська

66752

237

1757

5

62608

112

Одеська

138195

130

2827

6

115380

1072

Полтавська

75855

131

1712

5

70208

815

Рівненська

76448

309

1141

2

72472

825

Сумська

75838

167

1249

10

71291

432

Тернопільська

68562

108

1147

0

63254

270

Харківська

144142

567

3092

19

124642

1007

Херсонська

33518

110

1014

1

28503

212

Хмельницька

86880

178

1756

8

79428

702

Черкаська

79387

169

1181

15

69255

818

Чернівецька

78568

62

1729

4

72010

780

Чернігівська

55740

53

1262

10

50861

142
 
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