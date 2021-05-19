Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 19 травня в Україні зафіксовано 5 138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 260, медпрацівників – 187). Кількість активних хворих - 217091 особа.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 994 872 отримали 1 дозу, усього 957346 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 37526 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 484439 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 83108 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 56861 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 332940 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 19 088 отримали 1 дозу, усього 9016 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 10072 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 480 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6070 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5412 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7126

Щеплення проводилось 242 мобільними бригадами з імунізації та 454 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 269 летальних випадків – 227 одужало (особи) – 17102 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 77 685 методом ПЛР — 31935 методом ІФА — 13094 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32 656 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2165233 одужало (особи) – 1899446 летальних випадків – 48696 проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382