20. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5 165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 205 305 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

964 747

отримали 1 дозу, усього

964745

завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього

48070

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

484818

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

84501

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57245

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

338183

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

17 943

отримали 1 дозу, усього

7399

завершили вакцинацію (отримали 2  дозу), усього

10544

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

420

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

6999

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4104

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6420

 

Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1884
  • летальних випадків –

203
  • одужало (особи) –

16748

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

69 732
  • методом ПЛР —

29509
  • методом ІФА —

12693
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27 530

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 170 398
  • одужало (особи) –

1916194
  • летальних випадків –

48899
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 943 891

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2170398

5165

48899

203

1916194

16748

м. Київ

203327

433

4983

11

137960

3001

Вінницька

69812

117

1628

3

60264

731

Волинська

60269

196

1111

5

55309

226

Дніпропетровська

130367

489

3879

33

115333

1438

Донецька

87476

291

2106

18

76838

1361

Житомирська

86818

164

1702

2

80072

1121

Закарпатська

61180

96

1572

3

57941

160

Запорізька

100931

311

2200

7

91025

376

Івано-Франківська

85598

126

2037

5

81634

189

Київська

123102

295

2618

14

114234

886

Кіровоградська

19898

80

763

6

14917

304

Луганська

25630

123

843

5

22478

292

Львівська

133944

283

3503

4

122013

399

Миколаївська

66924

172

1760

3

62661

53

Одеська

138341

146

2836

9

116104

724

Полтавська

75992

137

1727

15

70969

761

Рівненська

76665

217

1143

2

72848

376

Сумська

75967

129

1254

5

71658

367

Тернопільська

68703

141

1151

4

63608

354

Харківська

144571

429

3115

23

125934

1292

Херсонська

33758

240

1014

0

28710

207

Хмельницька

87032

152

1763

7

79838

410

Черкаська

79568

181

1191

10

69961

706

Чернівецька

78654

86

1730

1

72657

647

Чернігівська

55871

131

1270

8

51228

367
 
 
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