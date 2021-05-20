Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5 165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 205 305 осіб.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
964 747
|
отримали 1 дозу, усього
|
964745
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
48070
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
484818
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
84501
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
57245
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
338183
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
17 943
|
отримали 1 дозу, усього
|
7399
|
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього
|
10544
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
420
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
6999
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
4104
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6420
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1884
|
|
203
|
|
16748
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
69 732
|
|
29509
|
|
12693
|
|
27 530
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 170 398
|
|
1916194
|
|
48899
|
|
9 943 891
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2170398
|
5165
|
48899
|
203
|
1916194
|
16748
|
м. Київ
|
203327
|
433
|
4983
|
11
|
137960
|
3001
|
Вінницька
|
69812
|
117
|
1628
|
3
|
60264
|
731
|
Волинська
|
60269
|
196
|
1111
|
5
|
55309
|
226
|
Дніпропетровська
|
130367
|
489
|
3879
|
33
|
115333
|
1438
|
Донецька
|
87476
|
291
|
2106
|
18
|
76838
|
1361
|
Житомирська
|
86818
|
164
|
1702
|
2
|
80072
|
1121
|
Закарпатська
|
61180
|
96
|
1572
|
3
|
57941
|
160
|
Запорізька
|
100931
|
311
|
2200
|
7
|
91025
|
376
|
Івано-Франківська
|
85598
|
126
|
2037
|
5
|
81634
|
189
|
Київська
|
123102
|
295
|
2618
|
14
|
114234
|
886
|
Кіровоградська
|
19898
|
80
|
763
|
6
|
14917
|
304
|
Луганська
|
25630
|
123
|
843
|
5
|
22478
|
292
|
Львівська
|
133944
|
283
|
3503
|
4
|
122013
|
399
|
Миколаївська
|
66924
|
172
|
1760
|
3
|
62661
|
53
|
Одеська
|
138341
|
146
|
2836
|
9
|
116104
|
724
|
Полтавська
|
75992
|
137
|
1727
|
15
|
70969
|
761
|
Рівненська
|
76665
|
217
|
1143
|
2
|
72848
|
376
|
Сумська
|
75967
|
129
|
1254
|
5
|
71658
|
367
|
Тернопільська
|
68703
|
141
|
1151
|
4
|
63608
|
354
|
Харківська
|
144571
|
429
|
3115
|
23
|
125934
|
1292
|
Херсонська
|
33758
|
240
|
1014
|
0
|
28710
|
207
|
Хмельницька
|
87032
|
152
|
1763
|
7
|
79838
|
410
|
Черкаська
|
79568
|
181
|
1191
|
10
|
69961
|
706
|
Чернівецька
|
78654
|
86
|
1730
|
1
|
72657
|
647
|
Чернігівська
|
55871
|
131
|
1270
|
8
|
51228
|
367