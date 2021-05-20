Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5 165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 205 305 осіб.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 964 747 отримали 1 дозу, усього 964745 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 48070 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 484818 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 84501 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57245 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 338183 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 17 943 отримали 1 дозу, усього 7399 завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 10544 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 420 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6999 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4104 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6420

Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1884 летальних випадків – 203 одужало (особи) – 16748 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 69 732 методом ПЛР — 29509 методом ІФА — 12693 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 530 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 170 398 одужало (особи) – 1916194 летальних випадків – 48899 проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891