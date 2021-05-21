Віктор Ляшко очолив Міністерство охорони здоров'я України

20 травня Верховна Рада України підтримала призначення Віктора Ляшка посаду міністра охорони здоров'я. Рішення про призначення підтримали 262 народних депутатів.

Після рішення Верховної Ради новий міністр склав присягу та був представлений колективу міністерства за участю Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова.

«Відсьогодні, продовжую свою роботу у Міністерстві охорони здоров’я у статусі очільника. Для мене, це, в першу, чергу відповідальність. Вже найближчим часом я представлю команду заступників, але запевняю, що це будуть люди які поділяють мої принципи в роботі - працюють відповідальна, прозоро і ставлять перед собою високі цілі.

Вважаю усіх нас єдиною командою, і буду намагатися, сприяти максимальній реалізації вашого потенціалу» - зазначив міністр у своєму виступі перед колективом.

Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 усіх, хто цього бажає.