Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 278, медпрацівників – 97).
Від початку кампанії проведено усього 1 031 728 щеплень.
Було щеплено 971 034 особи:
- отримали 1 дозу – 971 032 особи,
- завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 60 696 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 485 071 особа,
- вакциною КОРОНАВАК – 85 873 особи,
- вакциною КОМІРНАТІ – 57 603 особи,
- вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 342 487 осіб.
За 20 травня 2021 року проведено усього 18 913 щеплень.
Отримали 1 дозу – 6 287 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 626 осіб;
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 300 осіб,
- вакциною КОРОНАВАК – 7 253 особи,
- вакциною КОМІРНАТІ – 5 040 осіб,
- вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 6 320 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1785
|
|
202
|
|
12845
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
62 577
|
|
26154
|
|
11454
|
|
24 969
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2175382
|
|
1929039
|
|
49101
|
|
9 970 045
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2175382
|
4984
|
49101
|
202
|
1929039
|
12845
|
м. Київ
|
203780
|
453
|
4994
|
11
|
140267
|
2307
|
Вінницька
|
69946
|
134
|
1638
|
10
|
60709
|
445
|
Волинська
|
60439
|
170
|
1119
|
8
|
55377
|
68
|
Дніпропетровська
|
130772
|
405
|
3909
|
30
|
115793
|
460
|
Донецька
|
87884
|
408
|
2125
|
19
|
77708
|
870
|
Житомирська
|
86935
|
117
|
1706
|
4
|
80842
|
770
|
Закарпатська
|
61227
|
47
|
1573
|
1
|
58065
|
124
|
Запорізька
|
101285
|
354
|
2222
|
22
|
91566
|
541
|
Івано-Франківська
|
85683
|
85
|
2037
|
0
|
81773
|
139
|
Київська
|
123450
|
348
|
2626
|
8
|
115034
|
800
|
Кіровоградська
|
19964
|
66
|
766
|
3
|
15205
|
288
|
Луганська
|
25686
|
56
|
848
|
5
|
22668
|
190
|
Львівська
|
134213
|
269
|
3511
|
8
|
122321
|
308
|
Миколаївська
|
67138
|
214
|
1763
|
3
|
62749
|
88
|
Одеська
|
138542
|
201
|
2845
|
9
|
117299
|
1195
|
Полтавська
|
76175
|
183
|
1740
|
13
|
71575
|
606
|
Рівненська
|
76901
|
236
|
1146
|
3
|
73157
|
309
|
Сумська
|
76158
|
191
|
1260
|
6
|
71816
|
158
|
Тернопільська
|
68825
|
122
|
1153
|
2
|
63877
|
269
|
Харківська
|
144870
|
299
|
3134
|
19
|
127066
|
1132
|
Херсонська
|
33912
|
154
|
1015
|
1
|
28892
|
182
|
Хмельницька
|
87153
|
121
|
1770
|
7
|
80233
|
395
|
Черкаська
|
79707
|
139
|
1193
|
2
|
70199
|
238
|
Чернівецька
|
78731
|
77
|
1733
|
3
|
73252
|
595
|
Чернігівська
|
56006
|
135
|
1275
|
5
|
51596
|
368