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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 278, медпрацівників – 97).

Від початку кампанії проведено усього 1 031 728 щеплень.

Було щеплено 971 034 особи:

  • отримали 1 дозу – 971 032 особи,
  • завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –   60 696 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
  • щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 485 071 особа,
  • вакциною КОРОНАВАК – 85 873 особи,
  • вакциною КОМІРНАТІ – 57 603 особи,
  • вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 342 487 осіб.

За 20 травня 2021 року проведено усього 18 913 щеплень.

Отримали 1 дозу – 6 287 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 626 осіб;

  • щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 300 осіб,
  • вакциною КОРОНАВАК – 7 253 особи,
  • вакциною КОМІРНАТІ – 5 040 осіб,
  • вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 6 320 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1785
  • летальних випадків –

202
  • одужало (особи) –

12845

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

62 577
  • методом ПЛР —

26154
  • методом ІФА —

11454
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

24 969

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2175382
  • одужало (особи) –

1929039
  • летальних випадків –

49101
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 970 045

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2175382

4984

49101

202

1929039

12845

м. Київ

203780

453

4994

11

140267

2307

Вінницька

69946

134

1638

10

60709

445

Волинська

60439

170

1119

8

55377

68

Дніпропетровська

130772

405

3909

30

115793

460

Донецька

87884

408

2125

19

77708

870

Житомирська

86935

117

1706

4

80842

770

Закарпатська

61227

47

1573

1

58065

124

Запорізька

101285

354

2222

22

91566

541

Івано-Франківська

85683

85

2037

0

81773

139

Київська

123450

348

2626

8

115034

800

Кіровоградська

19964

66

766

3

15205

288

Луганська

25686

56

848

5

22668

190

Львівська

134213

269

3511

8

122321

308

Миколаївська

67138

214

1763

3

62749

88

Одеська

138542

201

2845

9

117299

1195

Полтавська

76175

183

1740

13

71575

606

Рівненська

76901

236

1146

3

73157

309

Сумська

76158

191

1260

6

71816

158

Тернопільська

68825

122

1153

2

63877

269

Харківська

144870

299

3134

19

127066

1132

Херсонська

33912

154

1015

1

28892

182

Хмельницька

87153

121

1770

7

80233

395

Черкаська

79707

139

1193

2

70199

238

Чернівецька

78731

77

1733

3

73252

595

Чернігівська

56006

135

1275

5

51596

368
 

 

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