Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 278, медпрацівників – 97).

Від початку кампанії проведено усього 1 031 728 щеплень.

Було щеплено 971 034 особи:

отримали 1 дозу – 971 032 особи,

завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 60 696 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 485 071 особа,

вакциною КОРОНАВАК – 85 873 особи,

вакциною КОМІРНАТІ – 57 603 особи,

вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 342 487 осіб.

За 20 травня 2021 року проведено усього 18 913 щеплень.

Отримали 1 дозу – 6 287 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 626 осіб;

щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 300 осіб,

вакциною КОРОНАВАК – 7 253 особи,

вакциною КОМІРНАТІ – 5 040 осіб,

вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 6 320 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1785 летальних випадків – 202 одужало (особи) – 12845 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62 577 методом ПЛР — 26154 методом ІФА — 11454 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 969 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2175382 одужало (особи) – 1929039 летальних випадків – 49101 проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України