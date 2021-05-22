В Україні суттєво збільшили фінансування екстреної медичної допомоги, - Шмигаль

У ході години запитань до уряду у Верховній раді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що екстрена медична допомога повинна бути забезпечена всім необхідним і що її фінансування суттєво збільшили. Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Шмигаля, на 2021 рік у держбюджеті передбачено 14 млрд гривень на екстрену медицину, тоді як у 2019 році на неї було виділено 6 млрд гривень.

"Це відчутна різниця у сумах... це значно збільшені виплати медикам, це сотні нових автомобілів, це відремонтовані приймальні відділення, це нове якісне обладнання. З цим рівнем збільшення бюджету... за 2-3 роки в Україні може бути достойна та забезпечена всім необхідним екстрена медицина", - сказав він.

Також глава уряду зазначив, що майже 4 млрд гривень спрямовано на субвенцію місцевим бюджетам для підтримки регіональних закладів охорони здоров’я.

Окрім того, понад 10 млрд гривень передбачили на централізоване забезпечення хворих дороговартісними лікарськими засобами та медичними виробами, зокрема закупівлю наборів для проведення ПЛР-досліджень.

"Більш ніж 3 млрд грн виділено на програму "Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями", де передбачені кошти й на доплати, і на тестування", - поінформував прем'єр.

За словами глави Кабміну, Національна служба здоров'я з початку року уже виплатила лікарням майже 7 млрд гривень для боротьби з COVID-19.

Раніше прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні безкоштовно вакцинують усіх охочих. За словами прем'єра, на вакцину виділили 10 мільярдів гривень.