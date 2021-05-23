Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 31).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 052 814 щеплень.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
978 033
|
отримали одну дозу, усього
|
978031
|
отримали дві дози, усього
|
74783
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
485490
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
87495
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
58184
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
346645
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
219
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
3 503
|
отримали одну дозу, усього
|
1022
|
отримали дві дози, усього
|
2481
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
270
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1118
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1226
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
670
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
219
Щеплення проводилось 89 мобільними бригадами з імунізації та 144 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1701
|
|
89
|
|
8937
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
34 506
|
|
16285
|
|
3730
|
|
14 491
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2182521
|
|
1950562
|
|
49368
|
|
10 013 773
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2182521
|
2533
|
49368
|
89
|
1950562
|
8937
|
м. Київ
|
204151
|
73
|
5017
|
13
|
144972
|
2646
|
Вінницька
|
70094
|
68
|
1646
|
2
|
62055
|
628
|
Волинська
|
60673
|
74
|
1126
|
0
|
55638
|
120
|
Дніпропетровська
|
131663
|
453
|
3966
|
28
|
117744
|
1067
|
Донецька
|
88400
|
182
|
2139
|
2
|
78565
|
278
|
Житомирська
|
87144
|
75
|
1717
|
1
|
81427
|
204
|
Закарпатська
|
61353
|
21
|
1574
|
1
|
58360
|
86
|
Запорізька
|
101610
|
73
|
2222
|
0
|
92522
|
567
|
Івано-Франківська
|
85822
|
67
|
2039
|
2
|
81942
|
49
|
Київська
|
123931
|
178
|
2641
|
3
|
115761
|
320
|
Кіровоградська
|
20053
|
26
|
773
|
3
|
15529
|
151
|
Луганська
|
25787
|
43
|
851
|
0
|
22932
|
22
|
Львівська
|
134624
|
67
|
3522
|
1
|
124542
|
745
|
Миколаївська
|
67490
|
160
|
1771
|
7
|
63248
|
243
|
Одеська
|
138859
|
143
|
2860
|
3
|
118073
|
0
|
Полтавська
|
76398
|
35
|
1751
|
3
|
72020
|
2
|
Рівненська
|
77203
|
101
|
1151
|
2
|
73335
|
6
|
Сумська
|
76371
|
92
|
1265
|
1
|
72122
|
84
|
Тернопільська
|
68986
|
63
|
1158
|
1
|
64338
|
219
|
Харківська
|
145429
|
188
|
3159
|
9
|
128524
|
662
|
Херсонська
|
34192
|
148
|
1015
|
0
|
29280
|
151
|
Хмельницька
|
87370
|
46
|
1777
|
2
|
80868
|
166
|
Черкаська
|
79918
|
47
|
1203
|
0
|
70697
|
150
|
Чернівецька
|
78834
|
39
|
1744
|
5
|
74205
|
362
|
Чернігівська
|
56166
|
71
|
1281
|
0
|
51863
|
9