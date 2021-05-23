Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 31).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 052 814 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 978 033 отримали одну дозу, усього 978031 отримали дві дози, усього 74783 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 485490 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 87495 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58184 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 346645 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 219 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 3 503 отримали одну дозу, усього 1022 отримали дві дози, усього 2481 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 270 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1118 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1226 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 670 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 219

Щеплення проводилось 89 мобільними бригадами з імунізації та 144 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1701 летальних випадків – 89 одужало (особи) – 8937 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 34 506 методом ПЛР — 16285 методом ІФА — 3730 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14 491 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2182521 одужало (особи) – 1950562 летальних випадків – 49368 проведено ПЛР-тестувань – 10 013 773

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України