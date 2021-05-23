23. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 31).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 052 814 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

978 033

отримали одну дозу, усього

978031

отримали дві дози, усього

74783

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

485490

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

87495

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58184

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

346645

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

219

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

3 503

отримали одну дозу, усього

1022

отримали дві дози, усього

2481

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

270

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1118

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1226

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

670

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

219

 

Щеплення проводилось 89 мобільними бригадами з імунізації та 144 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1701
  • летальних випадків –

89
  • одужало (особи) –

8937

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

34 506
  • методом ПЛР —

16285
  • методом ІФА —

3730
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14 491

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2182521
  • одужало (особи) –

1950562
  • летальних випадків –

49368
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 013 773

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2182521

2533

49368

89

1950562

8937

м. Київ

204151

73

5017

13

144972

2646

Вінницька

70094

68

1646

2

62055

628

Волинська

60673

74

1126

0

55638

120

Дніпропетровська

131663

453

3966

28

117744

1067

Донецька

88400

182

2139

2

78565

278

Житомирська

87144

75

1717

1

81427

204

Закарпатська

61353

21

1574

1

58360

86

Запорізька

101610

73

2222

0

92522

567

Івано-Франківська

85822

67

2039

2

81942

49

Київська

123931

178

2641

3

115761

320

Кіровоградська

20053

26

773

3

15529

151

Луганська

25787

43

851

0

22932

22

Львівська

134624

67

3522

1

124542

745

Миколаївська

67490

160

1771

7

63248

243

Одеська

138859

143

2860

3

118073

0

Полтавська

76398

35

1751

3

72020

2

Рівненська

77203

101

1151

2

73335

6

Сумська

76371

92

1265

1

72122

84

Тернопільська

68986

63

1158

1

64338

219

Харківська

145429

188

3159

9

128524

662

Херсонська

34192

148

1015

0

29280

151

Хмельницька

87370

46

1777

2

80868

166

Черкаська

79918

47

1203

0

70697

150

Чернівецька

78834

39

1744

5

74205

362

Чернігівська

56166

71

1281

0

51863

9
 
 
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