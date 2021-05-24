Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1 334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 86, медпрацівників – 21).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 054 139 щеплень.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
978 354
|
отримали одну дозу, усього
|
978352
|
отримали дві дози, усього
|
75787
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
485570
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
87572
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
58188
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
346805
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
219
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
1325
|
отримали одну дозу, усього
|
321
|
отримали дві дози, усього
|
1004
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
140
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
405
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
520
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
260
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 28 мобільними бригадами з імунізації та 17 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1019
|
|
68
|
|
6999
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16 097
|
|
8684
|
|
1462
|
|
5 951
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2183855
|
|
1957560
|
|
49436
|
|
10 022 457
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2183855
|
1334
|
49436
|
68
|
1957560
|
6999
|
м. Київ
|
204276
|
125
|
5023
|
6
|
147712
|
2740
|
Вінницька
|
70133
|
39
|
1648
|
2
|
62458
|
403
|
Волинська
|
60740
|
67
|
1128
|
2
|
55746
|
108
|
Дніпропетровська
|
131853
|
190
|
3978
|
12
|
118112
|
368
|
Донецька
|
88442
|
42
|
2139
|
0
|
78814
|
249
|
Житомирська
|
87192
|
48
|
1722
|
5
|
81543
|
116
|
Закарпатська
|
61360
|
7
|
1576
|
2
|
58419
|
59
|
Запорізька
|
101664
|
54
|
2245
|
23
|
92648
|
126
|
Івано-Франківська
|
85857
|
35
|
2039
|
0
|
82014
|
72
|
Київська
|
124006
|
75
|
2641
|
0
|
115957
|
196
|
Кіровоградська
|
20057
|
4
|
773
|
0
|
15695
|
166
|
Луганська
|
25800
|
13
|
853
|
2
|
22933
|
1
|
Львівська
|
134665
|
41
|
3524
|
2
|
125065
|
523
|
Миколаївська
|
67641
|
151
|
1773
|
2
|
63370
|
122
|
Одеська
|
138888
|
29
|
2860
|
0
|
118181
|
108
|
Полтавська
|
76405
|
7
|
1751
|
0
|
72019
|
0
|
Рівненська
|
77249
|
46
|
1154
|
3
|
73371
|
36
|
Сумська
|
76404
|
33
|
1265
|
0
|
72178
|
56
|
Тернопільська
|
69041
|
55
|
1159
|
1
|
64511
|
173
|
Харківська
|
145530
|
101
|
3161
|
2
|
129178
|
654
|
Херсонська
|
34218
|
26
|
1015
|
0
|
29455
|
175
|
Хмельницька
|
87386
|
16
|
1777
|
0
|
80904
|
36
|
Черкаська
|
79987
|
69
|
1203
|
0
|
70831
|
134
|
Чернівецька
|
78869
|
35
|
1748
|
4
|
74583
|
378
|
Чернігівська
|
56192
|
26
|
1281
|
0
|
51863
|
0