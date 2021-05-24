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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1 334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 86, медпрацівників – 21).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​ Від початку кампанії проведено усього 1 054 139 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

978 354

отримали одну дозу, усього

978352

отримали дві дози, усього

75787

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

485570

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

87572

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58188

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

346805

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

219

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

1325

отримали одну дозу, усього

321

отримали дві дози, усього

1004

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

140

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

405

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

520

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

260

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 28 мобільними бригадами з імунізації та 17 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1019
  • летальних випадків –

68
  • одужало (особи) –

6999

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16 097
  • методом ПЛР —

8684
  • методом ІФА —

1462
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 951

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2183855
  • одужало (особи) –

1957560
  • летальних випадків –

49436
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 022 457

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2183855

1334

49436

68

1957560

6999

м. Київ

204276

125

5023

6

147712

2740

Вінницька

70133

39

1648

2

62458

403

Волинська

60740

67

1128

2

55746

108

Дніпропетровська

131853

190

3978

12

118112

368

Донецька

88442

42

2139

0

78814

249

Житомирська

87192

48

1722

5

81543

116

Закарпатська

61360

7

1576

2

58419

59

Запорізька

101664

54

2245

23

92648

126

Івано-Франківська

85857

35

2039

0

82014

72

Київська

124006

75

2641

0

115957

196

Кіровоградська

20057

4

773

0

15695

166

Луганська

25800

13

853

2

22933

1

Львівська

134665

41

3524

2

125065

523

Миколаївська

67641

151

1773

2

63370

122

Одеська

138888

29

2860

0

118181

108

Полтавська

76405

7

1751

0

72019

0

Рівненська

77249

46

1154

3

73371

36

Сумська

76404

33

1265

0

72178

56

Тернопільська

69041

55

1159

1

64511

173

Харківська

145530

101

3161

2

129178

654

Херсонська

34218

26

1015

0

29455

175

Хмельницька

87386

16

1777

0

80904

36

Черкаська

79987

69

1203

0

70831

134

Чернівецька

78869

35

1748

4

74583

378

Чернігівська

56192

26

1281

0

51863

0
 

 

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