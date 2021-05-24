Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1 334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 86, медпрацівників – 21).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​ Від початку кампанії проведено усього 1 054 139 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 978 354 отримали одну дозу, усього 978352 отримали дві дози, усього 75787 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 485570 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 87572 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58188 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 346805 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 219 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 1325 отримали одну дозу, усього 321 отримали дві дози, усього 1004 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 140 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 405 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 520 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 260 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 28 мобільними бригадами з імунізації та 17 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1019 летальних випадків – 68 одужало (особи) – 6999 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16 097 методом ПЛР — 8684 методом ІФА — 1462 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 951 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2183855 одужало (особи) – 1957560 летальних випадків – 49436 проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457