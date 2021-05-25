ДП «Медзакупівлі України» починає розвезення 500 тис флаконів вакцини CoronaVac проти COVID-19

Сьогодні контрагент ДП «Медзакупівлі України», який надає комплекс логістичних послуг, починає розвезення 500 тис флаконів вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

Нагадаємо, що ця партія прибула в Україну 30 квітня 2021 року та пройшла лабораторний контроль. 18 травня ДП «Медзакупівлі України» прийняло цю партію на склад. Розвезення відбувається відповідно до наказу МОЗ про розподіл.

21 травня вакцина була доставлена до центральної поліклініки МВС та національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони України у кількостях 40 тис і 22 360 тис флаконів, відповідно.

Сьогодні, 24 травня, вакцина буде доставлена в Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

25 травня запланована доставка в Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернігівську та Чернівецьку області. У стислі строки вакцина буде доставлена в усі регіони та у військові частини, зазначені у відповідному наказі МОЗ про розподіл.

Відповідно до рішення Оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій цю партію вакцини використають для щеплення таких пріоритетних груп:

· військовослужбовці Збройних Сил України;

· працівники патрульної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби;

· військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

· працівники органів прокуратури;

· працівники паливно-енергетичного комплексу;

· члени офіційних делегацій на участь у XXIV зимових Олімпійських та XIII зимових Паралімпійських іграх, що відбудуться у лютому 2022 року в м. Пекіні, та у XXIV Дефлімпійських іграх, що відбудуться у травні 2022 року в Бразилії;

· працівники санаторно-курортних закладів;

· громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній Уряду України території).

Додамо, що вакцина CoronaVac - інактивована вакцина, що містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього, виробляючи власний імунітет. Такий метод вважається «традиційним» для виробництва вакцин. За схожим принципом діють вакцини проти поліомієліту, грипу, дифтерії, сказу.

Термін придатності вакцини CoronaVac складає 24 місяці. Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортування логістичною компанією відбувається у холодильних машинах у спеціальних контейнерах. В кабіні кожного водія встановлені спеціальні логери температури з індикацією.

МОЗ України