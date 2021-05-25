Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 25 травня в Україні зафіксовано 2 608 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 129, медпрацівників – 76).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 068 195 щеплень.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
981 972
|
отримали одну дозу, усього
|
981970
|
отримали дві дози, усього
|
86225
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
485827
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
89083
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
58537
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
348306
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
219
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
14 056
|
отримали одну дозу, усього
|
3618
|
отримали дві дози, усього
|
10438
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
610
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
6996
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3138
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
3312
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 255 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
854
|
|
249
|
|
17504
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52 279
|
|
23440
|
|
12650
|
|
16 189
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2186463
|
|
1975064
|
|
49685
|
|
10 045 897
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2186463
|
2608
|
49685
|
249
|
1975064
|
17504
|
м. Київ
|
204678
|
402
|
5035
|
12
|
150195
|
2483
|
Вінницька
|
70180
|
47
|
1651
|
3
|
63267
|
809
|
Волинська
|
60832
|
92
|
1134
|
6
|
55877
|
131
|
Дніпропетровська
|
132021
|
168
|
3993
|
15
|
118451
|
339
|
Донецька
|
88517
|
75
|
2160
|
21
|
80145
|
1331
|
Житомирська
|
87225
|
33
|
1724
|
2
|
82158
|
615
|
Закарпатська
|
61398
|
38
|
1578
|
2
|
58565
|
146
|
Запорізька
|
101870
|
206
|
2270
|
25
|
93311
|
663
|
Івано-Франківська
|
85895
|
38
|
2046
|
7
|
82224
|
210
|
Київська
|
124176
|
170
|
2649
|
8
|
116286
|
329
|
Кіровоградська
|
20082
|
25
|
778
|
5
|
16036
|
341
|
Луганська
|
25856
|
56
|
870
|
17
|
23082
|
149
|
Львівська
|
134879
|
214
|
3533
|
9
|
125849
|
784
|
Миколаївська
|
67780
|
139
|
1781
|
8
|
64140
|
770
|
Одеська
|
138963
|
75
|
2868
|
8
|
121424
|
3243
|
Полтавська
|
76517
|
112
|
1764
|
13
|
72668
|
649
|
Рівненська
|
77387
|
138
|
1159
|
5
|
73706
|
335
|
Сумська
|
76436
|
32
|
1272
|
7
|
72657
|
479
|
Тернопільська
|
69094
|
53
|
1160
|
1
|
64688
|
177
|
Харківська
|
145683
|
153
|
3178
|
17
|
130146
|
968
|
Херсонська
|
34240
|
22
|
1046
|
31
|
29783
|
328
|
Хмельницька
|
87504
|
118
|
1782
|
5
|
81323
|
419
|
Черкаська
|
80093
|
106
|
1215
|
12
|
71614
|
783
|
Чернівецька
|
78908
|
39
|
1751
|
3
|
75248
|
665
|
Чернігівська
|
56249
|
57
|
1288
|
7
|
52221
|
358