Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 25 травня в Україні зафіксовано 2 608 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 129, медпрацівників – 76).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​ Від початку кампанії проведено усього 1 068 195 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 981 972 отримали одну дозу, усього 981970 отримали дві дози, усього 86225 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 485827 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 89083 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58537 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 348306 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 219 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 14 056 отримали одну дозу, усього 3618 отримали дві дози, усього 10438 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 610 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6996 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3138 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 3312 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 255 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 854 летальних випадків – 249 одужало (особи) – 17504 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52 279 методом ПЛР — 23440 методом ІФА — 12650 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 189 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2186463 одужало (особи) – 1975064 летальних випадків – 49685 проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України