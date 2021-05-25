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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 25 травня в Україні зафіксовано 2 608 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 129, медпрацівників – 76).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​ Від початку кампанії проведено усього 1 068 195 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

981 972

отримали одну дозу, усього

981970

отримали дві дози, усього

86225

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

485827

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

89083

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58537

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

348306

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

219

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

14 056

отримали одну дозу, усього

3618

отримали дві дози, усього

10438

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

610

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

6996

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3138

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

3312

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 255 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

854
  • летальних випадків –

249
  • одужало (особи) –

17504

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

52 279
  • методом ПЛР —

23440
  • методом ІФА —

12650
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16 189

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2186463
  • одужало (особи) –

1975064
  • летальних випадків –

49685
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 045 897

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2186463

2608

49685

249

1975064

17504

м. Київ

204678

402

5035

12

150195

2483

Вінницька

70180

47

1651

3

63267

809

Волинська

60832

92

1134

6

55877

131

Дніпропетровська

132021

168

3993

15

118451

339

Донецька

88517

75

2160

21

80145

1331

Житомирська

87225

33

1724

2

82158

615

Закарпатська

61398

38

1578

2

58565

146

Запорізька

101870

206

2270

25

93311

663

Івано-Франківська

85895

38

2046

7

82224

210

Київська

124176

170

2649

8

116286

329

Кіровоградська

20082

25

778

5

16036

341

Луганська

25856

56

870

17

23082

149

Львівська

134879

214

3533

9

125849

784

Миколаївська

67780

139

1781

8

64140

770

Одеська

138963

75

2868

8

121424

3243

Полтавська

76517

112

1764

13

72668

649

Рівненська

77387

138

1159

5

73706

335

Сумська

76436

32

1272

7

72657

479

Тернопільська

69094

53

1160

1

64688

177

Харківська

145683

153

3178

17

130146

968

Херсонська

34240

22

1046

31

29783

328

Хмельницька

87504

118

1782

5

81323

419

Черкаська

80093

106

1215

12

71614

783

Чернівецька

78908

39

1751

3

75248

665

Чернігівська

56249

57

1288

7

52221

358
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