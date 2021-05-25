Програма медичних гарантій 2021: кількість закладів, що уклали договори з НСЗУ зросла

За новою програмою медичних гарантій, яка почала діяти з 1 квітня 2021 року, НСЗУ виплатила закладам за надання спеціалізованої медичної допомоги понад 6,5 млрд грн.

Кількість закладів, які уклали договір із Національною службою здоров’я у цьому році зросла. Усі медичні заклади, що підписали договір, відповідають вимогам. Тобто мають обладнання, фахівців та умови для надання належної допомоги. Медичні заклади отримали суми у договорах, відповідно до своїх потужностей та кількості послуг, які надали торік і внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Кожну отриману пропозицію на укладання договору НСЗУ перевіряє на відповідність вимогам. А саме - перевіряє факт наявності медичного обладнання та відповідних фахівців, аналізує документи, що підтверджують доступність будівель, наявність ліцензії на медичну практику тощо.

НСЗУ уклала договори із понад 3 тис. надавачами первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги. 1848 договорів Національна служба здоров’я підписала із закладами, що надають первинну медичну допомогу. Це на 150 більше, ніж у минулому році. Серед закладів - 193 приватних та 477 лікарів-ФОП. За надання первинної допомоги у квітні-травні 2021 року, Національна служба здоров'я виплатила понад 3 млрд 300 млн грн.

Щодо спеціалізованої медичної допомоги, Національна служба здоров’я України уклала 1895 договори. Це на 200 більше, ніж у минулому році. Серед цієї кількості є 82 приватних заклади та 16 лікарів-ФОП. Загалом, кількість спеціалізованих приватних закладів, які підписали договір з НСЗУ, у цьому році зросла на 20. Вони надаватимуть допомогу пацієнтам безоплатно за Програмою медичних гарантій.

Оплати за квітень заклади спеціалізованої медичної допомоги отримали на суму понад 4 мільярди 117 мільйонів грн. Зокрема, 900 млн грн отримали центри екстреної медичної допомоги. У травні спеціалізовані заклади отримали 2,5 млрд грн. Щодо пріоритетних напрямів - оплата за ними відбувається після закінчення місяця за підсумками роботи, тобто за кількість фактично наданих послуг.

Наразі НСЗУ опрацювала всі звіти від спеціалізованих медзакладів та передала їх на оплату у Державну казначейську службу.

В програмі медичних гарантій 2021 напрямів виділили в окремі пакети послуг. Серед них - “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Договір на цей пакет підписали 588 закладів, серед них - 4 приватні. За напрямом “Супровід та лікування дорослих та дітей з туберкульозом на первинному рівні медичної допомоги ” договір уклали 434 надавачі. На сьогодні з нашого боку підписано 480 договорів за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19». З закладами, які запропоновані органами місцевого самоврядування, внесені у перелік закладів, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та відповідають вимогам.

МОЗ України