Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 26 травня в Україні зафіксовано 3 395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 154, медпрацівників – 73).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1778 летальних випадків – 208 одужало (особи) – 14987 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71 988 методом ПЛР — 30724 методом ІФА — 13108 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 28 156 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2189858 одужало (особи) – 1990051 летальних випадків – 49893 проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621