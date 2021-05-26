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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 26 травня в Україні зафіксовано 3 395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 154, медпрацівників – 73).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1778
  • летальних випадків –

208
  • одужало (особи) –

14987

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71 988
  • методом ПЛР —

30724
  • методом ІФА —

13108
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

28 156

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2189858
  • одужало (особи) –

1990051
  • летальних випадків –

49893
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 076 621

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2189858

3395

49893

208

1990051

14987

м. Київ

205063

385

5044

9

154532

4337

Вінницька

70277

97

1655

4

63752

485

Волинська

60896

64

1137

3

56348

471

Дніпропетровська

132298

277

4022

29

118878

427

Донецька

88666

149

2194

34

81364

1219

Житомирська

87279

54

1730

6

82818

660

Закарпатська

61481

83

1579

1

58696

131

Запорізька

102089

219

2293

23

93691

380

Івано-Франківська

85949

54

2049

3

82349

125

Київська

124384

208

2659

10

116579

293

Кіровоградська

20155

73

784

6

16206

170

Луганська

25924

68

875

5

23317

235

Львівська

135051

172

3541

8

126406

557

Миколаївська

67934

154

1783

2

64293

153

Одеська

139044

81

2873

5

123273

1849

Полтавська

76578

61

1768

4

72830

162

Рівненська

77572

185

1160

1

73887

181

Сумська

76529

93

1275

3

72875

218

Тернопільська

69162

68

1162

2

64872

184

Харківська

146011

328

3203

25

130737

591

Херсонська

34416

176

1049

3

30163

380

Хмельницька

87597

93

1785

3

81729

406

Черкаська

80198

105

1223

8

72311

697

Чернівецька

78962

54

1754

3

75578

330

Чернігівська

56343

94

1296

8

52567

346
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