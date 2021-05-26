Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 26 травня в Україні зафіксовано 3 395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 154, медпрацівників – 73).
|
Також за останню добу:
|
|
1778
|
|
208
|
|
14987
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
71 988
|
|
30724
|
|
13108
|
|
28 156
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2189858
|
|
1990051
|
|
49893
|
|
10 076 621
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2189858
|
3395
|
49893
|
208
|
1990051
|
14987
|
м. Київ
|
205063
|
385
|
5044
|
9
|
154532
|
4337
|
Вінницька
|
70277
|
97
|
1655
|
4
|
63752
|
485
|
Волинська
|
60896
|
64
|
1137
|
3
|
56348
|
471
|
Дніпропетровська
|
132298
|
277
|
4022
|
29
|
118878
|
427
|
Донецька
|
88666
|
149
|
2194
|
34
|
81364
|
1219
|
Житомирська
|
87279
|
54
|
1730
|
6
|
82818
|
660
|
Закарпатська
|
61481
|
83
|
1579
|
1
|
58696
|
131
|
Запорізька
|
102089
|
219
|
2293
|
23
|
93691
|
380
|
Івано-Франківська
|
85949
|
54
|
2049
|
3
|
82349
|
125
|
Київська
|
124384
|
208
|
2659
|
10
|
116579
|
293
|
Кіровоградська
|
20155
|
73
|
784
|
6
|
16206
|
170
|
Луганська
|
25924
|
68
|
875
|
5
|
23317
|
235
|
Львівська
|
135051
|
172
|
3541
|
8
|
126406
|
557
|
Миколаївська
|
67934
|
154
|
1783
|
2
|
64293
|
153
|
Одеська
|
139044
|
81
|
2873
|
5
|
123273
|
1849
|
Полтавська
|
76578
|
61
|
1768
|
4
|
72830
|
162
|
Рівненська
|
77572
|
185
|
1160
|
1
|
73887
|
181
|
Сумська
|
76529
|
93
|
1275
|
3
|
72875
|
218
|
Тернопільська
|
69162
|
68
|
1162
|
2
|
64872
|
184
|
Харківська
|
146011
|
328
|
3203
|
25
|
130737
|
591
|
Херсонська
|
34416
|
176
|
1049
|
3
|
30163
|
380
|
Хмельницька
|
87597
|
93
|
1785
|
3
|
81729
|
406
|
Черкаська
|
80198
|
105
|
1223
|
8
|
72311
|
697
|
Чернівецька
|
78962
|
54
|
1754
|
3
|
75578
|
330
|
Чернігівська
|
56343
|
94
|
1296
|
8
|
52567
|
346