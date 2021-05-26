Спільна заява МЗС та МОЗ щодо українських громадян, які лікуються в Білорусі

У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.

Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.